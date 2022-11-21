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Водитель Lada врезался в электроопору на Челюскинцев в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:22
Фото: 1MI
Вечером 21 ноября автомобиль Lada Granta врезался в столб на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле. Из-за ДТП движение на этом участке дороги было временно перекрыто сотрудниками ГИБДД.

Около 17 часов у дома 96А по улице Челюскинцев, 96А в Нижнем Тагиле произошло ДТП. За рулем отечественной машины был мужчина 1999 года рождения.

Водитель двигался со стороны Безымянного переулка по улице Челюскинцев в сторону Тихого переулка. Не справившись с управлением, он допустил наезд на электроопору уличного освещения. В автомобиле тагильчанин находился один, в результате ДТП травм не получил, — сообщили редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

По словам очевидца, движение было временно перекрыто:

Я хотел проехать по Челюскинцев за кольцом в сторону «Аиста», но экипаж ГИБДД разворачивал автомобили.

В ведомстве пояснили, что участок дороги был закрыт для проезда автомобилей в течение некоторого времени, пока сотрудники ГИБДД оформляли данное дорожно-транспортное происшествие.

#Александра Логинова#Нижний Тагил#ДТП#Эксклюзив#Инспектор ГИБДД#Авария#Челюскинцев#ДПС
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