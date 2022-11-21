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Водители трамваев подрались на остановке в Екатеринбурге

Сегодня, 07:35
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на остановке общественного транспорта произошла драка. Сражались два водителя трамваев.

Известно, что водители ездили по маршрутам №14 и №21. О произошедшем рассказал свидетель событий в telegram-канале «Бандитский центр 18+. Что именно не поделили мужчины, ему неизвестно.

Драка закончилась только тогда, когда один из пассажиров подошел в дерущимся и разнял их. Судя по видео, в какой-то момент один водитель сумел повалить другого на асфальт, после чего упал сам. Далее один поднялся и продолжил бить второго мужчину, который был на асфальте.

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Ранее в областном центре кондуктор устроила драку и выгнала пассажира из автобуса. Ссора случилась из-за отсутствия у пассажира наличных средств для оплаты проезда.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Трамвай#Драка#Водители
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