Водители трамваев подрались на остановке в Екатеринбурге

Драка закончилась только тогда, когда один из пассажиров подошел в дерущимся и разнял их. Судя по видео, в какой-то момент один водитель сумел повалить другого на асфальт, после чего упал сам. Далее один поднялся и продолжил бить второго мужчину, который был на асфальте.