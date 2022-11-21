Водители трамваев подрались на остановке в Екатеринбурге

Известно, что водители ездили по маршрутам №14 и №21. О произошедшем рассказал свидетель событий в telegram-канале «Бандитский центр 18+. Что именно не поделили мужчины, ему неизвестно.
Драка закончилась только тогда, когда один из пассажиров подошел в дерущимся и разнял их. Судя по видео, в какой-то момент один водитель сумел повалить другого на асфальт, после чего упал сам. Далее один поднялся и продолжил бить второго мужчину, который был на асфальте.
Ранее в областном центре кондуктор устроила драку и выгнала пассажира из автобуса. Ссора случилась из-за отсутствия у пассажира наличных средств для оплаты проезда.