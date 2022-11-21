Воробьев: В импортозамещение в Подмосковье инвестируют более 150 млрд рублей

Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, на сопровождении у правительства области долгое время находилось 123 проекта, теперь их стало 130. Воробьев выразил удовлетворенность тем, что большая часть проектов уже перешла на этап реализации, поскольку это обещает новые налоговые поступления в бюджет, рабочие места, а главное — технологии, которые становятся доступными в Московской области. Воробьев подчеркнул важность данной работы, указав, что от качества ее проведения на местах зависят сроки осуществления проектов. Об этом пишут «Новые известия».