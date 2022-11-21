Воробьев: В импортозамещение в Подмосковье инвестируют более 150 млрд рублей

Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, на сопровождении у правительства области долгое время находилось 123 проекта, теперь их стало 130. Воробьев выразил удовлетворенность тем, что большая часть проектов уже перешла на этап реализации, поскольку это обещает новые налоговые поступления в бюджет, рабочие места, а главное — технологии, которые становятся доступными в Московской области. Воробьев подчеркнул важность данной работы, указав, что от качества ее проведения на местах зависят сроки осуществления проектов. Об этом пишут «Новые известия».
Известно, что в текущем году воплощено уже 14 проектов. Например, в Балашихе авиационная корпорация «Рубин» приступила к производству комплектующих взлетно-посадочных устройств для воздушных судов. Акционерное общество «Ретиноиды» запустило производство лекарств и косметики, фармацевтических субстанций. В мытищинском ОКБ КП начали производство кабеля для судов, эксплуатируемых в экстремальных условиях, а компания «Основной элемент» сообщила о начале выпуска ингаляторов и баллончиков с газовой кислородной смесью в Солнечногорске.
По словам зампредседателя правительства Московской области, министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, часть проектов реализуется на федеральном уровне. От Подмосковья в список вошли 20 производств.
Зиновьева отметила, что ожидаются еще и новые меры поддержки инвестпроектов, которые сейчас готовят совместными усилиями Минпромторг и ВЭБ. Речь идет исключительно о крупных проектах, с инвестициями на сумму более пяти миллиардов рублей. Такие инвесторы могут рассчитывать на льготное финансирование до 100 миллиардов рублей сроком до 15 лет по ставке 1-5%, добавила она.
В Подмосковье действует целый ряд мер, нацеленных на поддержку проектов импортозамещения: земля за рубль, земля без торгов, промышленная ипотека, льготные займы ФРП РФ и ФРП Московской области, льготные банковские кредиты, субсидии на модернизацию оборудования, на лизинг, на компенсацию затрат по созданию объектов инженерной инфраструктуры.