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Воробьев: В импортозамещение в Подмосковье инвестируют более 150 млрд рублей

Сегодня, 19:44
Пресс-служба Правительства МО
В Московской области до конца года организуют 21 новое производство по проектам импортозамещения. До конца 2025 года ожидают реализации еще 109 проектов. Общий объем вложений достигнет почти 150 миллиардов рублей, а в регионе создадут около 15 тысяч новых рабочих мест.

Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, на сопровождении у правительства области долгое время находилось 123 проекта, теперь их стало 130. Воробьев выразил удовлетворенность тем, что большая часть проектов уже перешла на этап реализации, поскольку это обещает новые налоговые поступления в бюджет, рабочие места, а главное — технологии, которые становятся доступными в Московской области. Воробьев подчеркнул важность данной работы, указав, что от качества ее проведения на местах зависят сроки осуществления проектов. Об этом пишут «Новые известия».

Известно, что в текущем году воплощено уже 14 проектов. Например, в Балашихе авиационная корпорация «Рубин» приступила к производству комплектующих взлетно-посадочных устройств для воздушных судов. Акционерное общество «Ретиноиды» запустило производство лекарств и косметики, фармацевтических субстанций. В мытищинском ОКБ КП начали производство кабеля для судов, эксплуатируемых в экстремальных условиях, а компания «Основной элемент» сообщила о начале выпуска ингаляторов и баллончиков с газовой кислородной смесью в Солнечногорске.

По словам зампредседателя правительства Московской области, министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, часть проектов реализуется на федеральном уровне. От Подмосковья в список вошли 20 производств.

Зиновьева отметила, что ожидаются еще и новые меры поддержки инвестпроектов, которые сейчас готовят совместными усилиями Минпромторг и ВЭБ. Речь идет исключительно о крупных проектах, с инвестициями на сумму более пяти миллиардов рублей. Такие инвесторы могут рассчитывать на льготное финансирование до 100 миллиардов рублей сроком до 15 лет по ставке 1-5%, добавила она.

В Подмосковье действует целый ряд мер, нацеленных на поддержку проектов импортозамещения: земля за рубль, земля без торгов, промышленная ипотека, льготные займы ФРП РФ и ФРП Московской области, льготные банковские кредиты, субсидии на модернизацию оборудования, на лизинг, на компенсацию затрат по созданию объектов инженерной инфраструктуры.

#Общество
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