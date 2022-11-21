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Врача из Екатеринбурга будут судить за падение девушки с высотки

Сегодня, 12:41
Фото: 1MI
В Екатеринбурге будут судить врача-нефролога Алексея Спирина. Мужчину обвиняют по ст.109 УК «Причинение смерти по неосторожности» после падения девушки с балкона высотки.

Информация об этом появилась в картотеке Верх-Исетского суда. По данным издания «КП-Екатеринбург», мужчину обвиняют в гибели 25-летней девушки Ольги Скляровой, которая выпала с лоджии вечером 20 августа.

Известно, что доктор и медсестра вместе отдыхали в квартире у друзей. В какой-то момент они вместе вышли на лоджию, и девушка решила посидеть на перилах. А Спирин не рассчитал силы и случайно столкнул девушку. Медсестра скончалась еще до приезда медиков.

Изначально доктор отрицал свою какую-либо причастность к произошедшему. Однако ему все равно грозит до двух лет тюремного заключения.

Дело в том, что записи с камер видеонаблюдения свидетельствуют о том, что мужчина все же присутствовал на лоджии в момент ЧП. Уголовное дело направлено в суд.

По словам родственников, незадолго до гибели Ольга вернулась в Екатеринбург из Германии, где ее остался ждать муж Владислав, с которым они были женаты три года.

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По словам золовки погибшей, мужчина очень хотел, чтобы они жили и работали в Германии. Но Ольга скучала по родным из Асбеста, к которым и приехала на полгода. Владислав готовил для Ольги документы для успешного трудоустройства в Германии.

#Происшествия#Новости УрФО#Суд#Падение из окна#Падение#Елена Озерова
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