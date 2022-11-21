Врача из Екатеринбурга будут судить за падение девушки с высотки

Информация об этом появилась в картотеке Верх-Исетского суда. По данным издания «КП-Екатеринбург», мужчину обвиняют в гибели 25-летней девушки Ольги Скляровой, которая выпала с лоджии вечером 20 августа.
Известно, что доктор и медсестра вместе отдыхали в квартире у друзей. В какой-то момент они вместе вышли на лоджию, и девушка решила посидеть на перилах. А Спирин не рассчитал силы и случайно столкнул девушку. Медсестра скончалась еще до приезда медиков.
Изначально доктор отрицал свою какую-либо причастность к произошедшему. Однако ему все равно грозит до двух лет тюремного заключения.
Дело в том, что записи с камер видеонаблюдения свидетельствуют о том, что мужчина все же присутствовал на лоджии в момент ЧП. Уголовное дело направлено в суд.
По словам родственников, незадолго до гибели Ольга вернулась в Екатеринбург из Германии, где ее остался ждать муж Владислав, с которым они были женаты три года.
По словам золовки погибшей, мужчина очень хотел, чтобы они жили и работали в Германии. Но Ольга скучала по родным из Асбеста, к которым и приехала на полгода. Владислав готовил для Ольги документы для успешного трудоустройства в Германии.