Женщина сломала титановое колено на тротуаре у поликлиники № 4 в Нижнем Тагиле

Мужчина, который помог занести 79-летнюю пострадавшую в здание поликлиники, рассказал TagilCity.ru подробности произошедшего. Ситуация случилась в районе 15 часов в понедельник 21 ноября.
Женщина упала у поликлиники, сломала коленный протез (титан). Я вызвал скорую, вместе с мужчиной занесли её в поликлинику. Ей 79 лет, — говорит житель Нижнего Тагила.
Сотрудник неотложки осмотрел пострадавшую, после этого женщину увезли в машине скорой.
Ее госпитализировали, у нее отек сустава просто огромный. Она ниже колена ногу не чувствовала. Протез ей ставили 17 лет назад в УИТО имени Чаклина, — рассказал очевидец.
Мужчину возмутило отношение сотрудников медицинского учреждения, к которым обращались за оказанием помощи.
Из персонала поликлиники к ней никто не подошел. Персонал просили о помощи несколько раз. Сотрудницы регистратуры даже начальство не уведомили о ЧП!
Падение произошло в 15 метрах от крыльца поликлиники № 4, говорит собеседник редакции.
На тротуаре лед. Ничего не посыпано. Этот тротуар должны чистить дворники медучреждения, — уверен мужчина.
Редакция направила запрос руководству поликлиники №4 с целью узнать, в курсе ли организация о произошедшем и как часто осуществляется уборка льда с тротуара у учреждения.