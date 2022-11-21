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Женщина сломала титановое колено на тротуаре у поликлиники № 4 в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:13
Фото: TagilCity.ru
Пожилая женщина поскользнулась на ледяном тротуаре у входа в поликлинику № 4 на Новострое в Нижнем Тагиле, в результате 79-летнюю тагильчанку госпитализировали на скорой. У нее в колене был установлен титановый протез, предварительно предполагается, что в результате падения протез оказался сломан.

Мужчина, который помог занести 79-летнюю пострадавшую в здание поликлиники, рассказал TagilCity.ru подробности произошедшего. Ситуация случилась в районе 15 часов в понедельник 21 ноября.

Женщина упала у поликлиники, сломала коленный протез (титан). Я вызвал скорую, вместе с мужчиной занесли её в поликлинику. Ей 79 лет, — говорит житель Нижнего Тагила.

Сотрудник неотложки осмотрел пострадавшую, после этого женщину увезли в машине скорой.

Ее госпитализировали, у нее отек сустава просто огромный. Она ниже колена ногу не чувствовала. Протез ей ставили 17 лет назад в УИТО имени Чаклина, — рассказал очевидец.
79-летняя женщина уехала на скорой после падения у поликлиники на Новострое
Фото: TagilCity.ru

Мужчину возмутило отношение сотрудников медицинского учреждения, к которым обращались за оказанием помощи.

Из персонала поликлиники к ней никто не подошел. Персонал просили о помощи несколько раз. Сотрудницы регистратуры даже начальство не уведомили о ЧП!

Падение произошло в 15 метрах от крыльца поликлиники № 4, говорит собеседник редакции.

На тротуаре лед. Ничего не посыпано. Этот тротуар должны чистить дворники медучреждения, — уверен мужчина.

Редакция направила запрос руководству поликлиники №4 с целью узнать, в курсе ли организация о произошедшем и как часто осуществляется уборка льда с тротуара у учреждения. 

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#Александра Логинова#Нижний Тагил#Происшествия#Падение#Гололед#Поликлиника#Тротуар#Лед#Эксклюзив
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