25 ноября объявят лауреатов премии РАСО «Гамбургский счет»

Удмуртия и Сахалин вошли в номинацию «Лучшая кампания «партии власти» по выборам в региональный парламент», а в номинацию «Лучшая кампания по выборам в региональный парламент оппозиционной парламентской партии» вошли Коммунистическая партия РФ из Саратовской области, «Справедливая Россия – За правду» из Северной Осетии и Саратовской области, а также удмуртские либерал-демократы и сахалинская партия «Новые люди».