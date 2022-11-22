25 ноября объявят лауреатов премии РАСО «Гамбургский счет»

В этом году лауреатов объявят 25 ноября. Премию присуждают за высокие результаты, творческий подход и технологичность, которые проявили участники в условиях конкуренции при соблюдении демократических процедур в ходе конкурентных политкампаний и в условиях конкуренции, информирует издание gorod55.ru.
Победителей выбирали члены комитета по политтехнологиям РАСО путем голосования. В их число вошли консультанты и правоведы по политическим вопросам, а также профессиональные политтехнологи. При оценке иностранных кампаний свое мнение высказывают эксперты из МГИМО МИД России и международные эксперты.
Удмуртия и Сахалин вошли в номинацию «Лучшая кампания «партии власти» по выборам в региональный парламент», а в номинацию «Лучшая кампания по выборам в региональный парламент оппозиционной парламентской партии» вошли Коммунистическая партия РФ из Саратовской области, «Справедливая Россия – За правду» из Северной Осетии и Саратовской области, а также удмуртские либерал-демократы и сахалинская партия «Новые люди».
В номинации «Лучшая кампания по выборам в региональный парламент непарламентской партии» на спецприз для одного участника номинации претендует «Партия пенсионеров» с Сахалина.
Номинантами на лучшую зарубежную избирательную кампанию по выборам главы государства стали президент Бразилии Лула да Силва, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
В число участников номинации «Зарубежный политик года» вошли Реджеп Тайип Эрдоган (Турция), Нэнси Пелоси (США) и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони.
Обсуждение участников в зарубежных номинациях в онлайн-формате назначено на 10 часов утра 23 ноября. В беседе будут участвовать эксперты из МГИМО и РАСО.
Отечественные компании проведут свои презентации дистанционно с 10 до 13 часов 24 ноября. С перечнем номинантов можно ознакомиться на сайте ассоциации.