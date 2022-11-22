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30-градусные морозы ожидаются в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:52
Фото: 1MI
Прогноз погоды на декабрь в Нижнем Тагиле дали синоптики. По данным Гисметео, морозы до -30 градусов ожидаются в новогоднюю ночь.

Начало декабря, согласно долгосрочному прогнозу, будет достаточно ясным. С 1 по 10 декабря дневные температуры воздуха не будут опускаться ниже -13 градусов, а ночные — ниже -21 градуса. Периодами возможны небольшие снегопады.

Середина первого зимнего месяца выдастся теплой, но снежной. Метеорологи обещают ежедневные снегопады с 11 по 20 декабря, при этом средняя температура воздуха в Нижнем Тагил составит около -6 градусов днем и -13 градусов ночью.

Сильное похолодание ожидается к концу декабря. В новогоднюю ночь синоптики обещают до -29 градусов, а 1 января — до -35 градусов. Снижаться температура начнет с 26 декабря. Также прогнозируется переменная облачность, пасмурная погода с прояснениями и снегопады.

Ожидается, что предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году. Однако, по данным Гидрометцентра, на Урале и в Сибири может быть на градус теплее, чем обычно.

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#Евгения Сафина#Погода#Эксклюзив#Нижний Тагил#Зима#Снег#Метель#Синоптики
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