Начало декабря, согласно долгосрочному прогнозу, будет достаточно ясным. С 1 по 10 декабря дневные температуры воздуха не будут опускаться ниже -13 градусов, а ночные — ниже -21 градуса. Периодами возможны небольшие снегопады.
Середина первого зимнего месяца выдастся теплой, но снежной. Метеорологи обещают ежедневные снегопады с 11 по 20 декабря, при этом средняя температура воздуха в Нижнем Тагил составит около -6 градусов днем и -13 градусов ночью.
Сильное похолодание ожидается к концу декабря. В новогоднюю ночь синоптики обещают до -29 градусов, а 1 января — до -35 градусов. Снижаться температура начнет с 26 декабря. Также прогнозируется переменная облачность, пасмурная погода с прояснениями и снегопады.
Ожидается, что предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году. Однако, по данным Гидрометцентра, на Урале и в Сибири может быть на градус теплее, чем обычно.