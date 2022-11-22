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Депутат из Екатеринбурга добровольно ушел на фронт

Сегодня, 07:27
Фото: 1MI
Тимофей Жуков, депутат городской думы Екатеринбурга, отправился на СВО в добровольном порядке. 22 ноября законотворец не присутствовал на заседании. Причиной стал отъезд на сборный пункт.
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О том, где именно Жуков проходил боевое слаживание, неизвестно. Также политик находится вне зоны доступа сети.

Мужчина заявлял о том, что планирует принять участие в СВО, ещё в сентябре. В тот момент в России стартовали мероприятия в рамках частичной мобилизации. Повестка не пришла депутату, потому что он не имеет опыта участия в боевых действиях. Однако это не помешало законотворцу отправиться в военкомат.

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Политик стал единственным представителем Екатеринбурга, отправившимся на фронт. Также Жуков уже посещал ДНР летом текущего года во время гуманитарной миссии, сообщает инсайдер Ура.ру.

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Общество#Операция на Украине#Городская дума#Доброволец#Военные
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