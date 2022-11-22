Депутат из Екатеринбурга добровольно ушел на фронт

Мужчина заявлял о том, что планирует принять участие в СВО, ещё в сентябре. В тот момент в России стартовали мероприятия в рамках частичной мобилизации. Повестка не пришла депутату, потому что он не имеет опыта участия в боевых действиях. Однако это не помешало законотворцу отправиться в военкомат.