Депутат из Екатеринбурга добровольно ушел на фронт

О том, где именно Жуков проходил боевое слаживание, неизвестно. Также политик находится вне зоны доступа сети.
Мужчина заявлял о том, что планирует принять участие в СВО, ещё в сентябре. В тот момент в России стартовали мероприятия в рамках частичной мобилизации. Повестка не пришла депутату, потому что он не имеет опыта участия в боевых действиях. Однако это не помешало законотворцу отправиться в военкомат.
Политик стал единственным представителем Екатеринбурга, отправившимся на фронт. Также Жуков уже посещал ДНР летом текущего года во время гуманитарной миссии, сообщает инсайдер Ура.ру.