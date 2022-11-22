Дикая лиса была замечена в Нижнем Тагиле

Зверька удалось сфотографировать. Снимки очевидцы отправили в группу «Инцидент Нижний Тагил».
Судя по снимкам, лиса довольно упитана и имеет пушистую шерсть и здоровый внешний вид. При этом, как правило, животных, рискнувших выйти к людям, относят к числу болеющих бешенством. Откуда пришла лиса, неизвестно.
Напомним, что при встрече с лисой существует ряд правил, которых стоит придерживаться. Например, не стоит гладить дикое животное. Также при лисе не стоит громко смеяться и резко двигаться – это может спровоцировать ее на агрессию.
Как правило, лисы первыми не нападают на человека, но могут сильно испугаться, и из-за этого напасть. О диких животных стоит сообщать по телефону 112.