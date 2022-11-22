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Дикая лиса была замечена в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:03
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
Жители Нижнего Тагила заметили лису на Сухоложском посёлке.

Зверька удалось сфотографировать. Снимки очевидцы отправили в группу «Инцидент Нижний Тагил».

Судя по снимкам, лиса довольно упитана и имеет пушистую шерсть и здоровый внешний вид. При этом, как правило, животных, рискнувших выйти к людям, относят к числу болеющих бешенством. Откуда пришла лиса, неизвестно.

Фото: "Инцидент Нижний Тагил"

Напомним, что при встрече с лисой существует ряд правил, которых стоит придерживаться. Например, не стоит гладить дикое животное. Также при лисе не стоит громко смеяться и резко двигаться – это может спровоцировать ее на агрессию.

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Как правило, лисы первыми не нападают на человека, но могут сильно испугаться, и из-за этого напасть. О диких животных стоит сообщать по телефону 112.

#Елена Озерова#Нижний Тагил#Лиса#Животное#Зверь#Природа
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