Два предприятия в Нижнем Тагиле получили гранты от правительства Свердловской области

Напомним, в апреле этого года глава региона Евгений Куйвашев утвердил докапитализацию Фонда технологического развития промышленности Свердловской области на 202 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов. Средства направлены на поддержку предприятия в условиях санкционного давления. Промышленники могут компенсировать часть затрат на выплату процентов по кредитам, которые предприятия привлекают на пополнение оборотных средств на текущую операционную деятельность.