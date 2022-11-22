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Два предприятия в Нижнем Тагиле получили гранты от правительства Свердловской области

Сегодня, 06:53
Фото: 1MI
«Уралхимпласт» и НТЗМК в Нижнем Тагиле получили гранты от Фонда технологического развития промышленности Свердловской области.

Фонд техразвития промышленности региона выплатил «Уралхимпласту» 6,7 млн рублей, НТЗМК — 4,2 млн рублей. Средства направлены на компенсацию части затрат по кредитным процентам тагильских заводов. Еще ряд предприятий Нижнего Тагила стали участниками нацпроекта «Производительность труда», в числе которых — «Нижнетагильский хлебокомбинат», «УБТ-Сервис», «Арсенал-НТ».

Напомним, в апреле этого года глава региона Евгений Куйвашев утвердил докапитализацию Фонда технологического развития промышленности Свердловской области на 202 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов. Средства направлены на поддержку предприятия в условиях санкционного давления. Промышленники могут компенсировать часть затрат на выплату процентов по кредитам, которые предприятия привлекают на пополнение оборотных средств на текущую операционную деятельность.

Цель деятельности Фонда техразвития — содействие в реализации политики Российской Федерации и осуществление мер поддержки, предоставляемых предприятиям Свердловской области, в том числе субъектам промышленной деятельности.

#Свердловская область#Нижний Тагил#Ульяна Савина#Общество#Нтзмк#Уралхимпласт#Завод
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