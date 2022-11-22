Два предприятия в Нижнем Тагиле получили гранты от правительства Свердловской области

Фонд техразвития промышленности региона выплатил «Уралхимпласту» 6,7 млн рублей, НТЗМК — 4,2 млн рублей. Средства направлены на компенсацию части затрат по кредитным процентам тагильских заводов. Еще ряд предприятий Нижнего Тагила стали участниками нацпроекта «Производительность труда», в числе которых — «Нижнетагильский хлебокомбинат», «УБТ-Сервис», «Арсенал-НТ».
Напомним, в апреле этого года глава региона Евгений Куйвашев утвердил докапитализацию Фонда технологического развития промышленности Свердловской области на 202 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов. Средства направлены на поддержку предприятия в условиях санкционного давления. Промышленники могут компенсировать часть затрат на выплату процентов по кредитам, которые предприятия привлекают на пополнение оборотных средств на текущую операционную деятельность.
Цель деятельности Фонда техразвития — содействие в реализации политики Российской Федерации и осуществление мер поддержки, предоставляемых предприятиям Свердловской области, в том числе субъектам промышленной деятельности.