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Газоанализатор редакции TagilCity.ru уезжает из Нижнего Тагила на поверку

Сегодня, 16:10
Фото: TagilCity.ru
Газоанализатор «Геолан-1П», с помощью которого редакция TagilCity.ru проводит ежедневные замеры воздуха, отправляется из Нижнего Тагила на ежегодную поверку.

Независимые замеры воздуха с помощью газоанализатора журналисты редакции проводят уже два года. Изначально прибор замерял пять веществ-загрязнителей: диоксид азота, диоксид серы, сероводород, формальдегид и синильная кислота. В прошлом году добавились еще два датчика — на углекислый газ и метан.

С помощью прибора редакция делала замеры во всех районах Нижнего Тагила. А еще газоанализатор проверял качество воздуха в Верхней Салде и Челябинске. Много раз он ловил десятикратные превышения вредных веществ, как во время действия режима неблагоприятных метеоусловий, так и в обычные дни.

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Однако при этом редакция TagilCity.ru не перестанет следить за экологической повесткой в Нижнем Тагиле и Свердловской области. Все главные эконовости читайте в специальном разделе на нашем сайте.

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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Газоанализатор#Поверка#Выбросы#Замеры
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