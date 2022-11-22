Газоанализатор редакции TagilCity.ru уезжает из Нижнего Тагила на поверку

Независимые замеры воздуха с помощью газоанализатора журналисты редакции проводят уже два года. Изначально прибор замерял пять веществ-загрязнителей: диоксид азота, диоксид серы, сероводород, формальдегид и синильная кислота. В прошлом году добавились еще два датчика — на углекислый газ и метан.
С помощью прибора редакция делала замеры во всех районах Нижнего Тагила. А еще газоанализатор проверял качество воздуха в Верхней Салде и Челябинске. Много раз он ловил десятикратные превышения вредных веществ, как во время действия режима неблагоприятных метеоусловий, так и в обычные дни.
Однако при этом редакция TagilCity.ru не перестанет следить за экологической повесткой в Нижнем Тагиле и Свердловской области. Все главные эконовости читайте в специальном разделе на нашем сайте.