Газоанализатор редакции TagilCity.ru уезжает из Нижнего Тагила на поверку

С помощью прибора редакция делала замеры во всех районах Нижнего Тагила. А еще газоанализатор проверял качество воздуха в Верхней Салде и Челябинске. Много раз он ловил десятикратные превышения вредных веществ, как во время действия режима неблагоприятных метеоусловий, так и в обычные дни.