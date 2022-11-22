Глава Минприроды РФ проверит экологию Нижнего Тагила

Во время визита представитель ведомства осмотрит основной комплекс социальных сооружений и ЕВРАЗ НТМК. Сопровождать чиновника будут мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред в УрФО Владимир Якушев. В разговоре с градоначальником и председателем регионального правительства будет подниматься вопрос социальной газификации.