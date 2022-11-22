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Глава Минприроды РФ проверит экологию Нижнего Тагила

Сегодня, 06:15
Фото: 1MI
23 ноября глава Министерства ресурсов и экологии России Александр Козлов прилетит в Нижний Тагил с рабочим визитом. Причиной стал федеральный проект «Чистый воздух».

Во время визита представитель ведомства осмотрит основной комплекс социальных сооружений и ЕВРАЗ НТМК. Сопровождать чиновника будут мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред в УрФО Владимир Якушев. В разговоре с градоначальником и председателем регионального правительства будет подниматься вопрос социальной газификации.

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Также министру расскажут о новых трамваях, которые были закуплены для Нижнего Тагила в рамках проекта, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области. На общественный транспорт из федерального бюджета выделялось приблизительно 1,6 миллиарда рублей.

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Напомним, что недавно Нижний Тагил планировал закупить 2 ретро-трамвая для проведения экскурсий. Сумма тендера составила 142 миллиона рублей.

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