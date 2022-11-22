Исследование «Синергии»: школьники в РФ предпочитают промышленность, IT и креатив

Итоги исследования отличались в зависимости от региона проживания. По словам ректора университета “Синергия” Артема Васильева, тестирование помогло выявить несколько интересных тенденций. Несмотря на традиционно сильную естественно-научную школу, которая дает хорошие навыки для работы в сфере промышленности и IT, сфера креатива получает активное развитие, добавил он. “Это связано как с изменениями в образовательных программах школ и вузов, которые теперь куда большее внимание уделяют этому направлению, так и с недавним развитием сферы услуг и туризма в отдельных регионах. Также показательна популярность строительной отрасли на юге России”, – заключил Васильев.