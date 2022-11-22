Исследование «Синергии»: школьники в РФ предпочитают промышленность, IT и креатив

Как оказалось, большая часть учащихся школ и студентов колледжей имеют склонности к работе, связанной с промышленным производством (12,5% респондентов), креативными индустриями (11,4%), IT (10,7%), строительством и архитектурой (10%), транспортом и логистикой (9,5%), медициной (7,2%) и маркетингом (7%), сообщает karelinform.ru.
Итоги исследования отличались в зависимости от региона проживания. По словам ректора университета “Синергия” Артема Васильева, тестирование помогло выявить несколько интересных тенденций. Несмотря на традиционно сильную естественно-научную школу, которая дает хорошие навыки для работы в сфере промышленности и IT, сфера креатива получает активное развитие, добавил он. “Это связано как с изменениями в образовательных программах школ и вузов, которые теперь куда большее внимание уделяют этому направлению, так и с недавним развитием сферы услуг и туризма в отдельных регионах. Также показательна популярность строительной отрасли на юге России”, – заключил Васильев.
Выполненные тесты выявили не только предпочтения в профессии, но и степень владения гибкими навыками (soft skills). Речь идет о способностях, которые в большей степени определяются чертами характера и в меньшей — приобретенными профессиональными качествами. Выяснилось, что в целом у респондентов лучше всего развито управление вниманием, ответственность, цифровые навыки, креативность и стрессоустойчивость. При этом хуже проявляются навыки критического мышления, пространственные способности, эмоциональный интеллект, коммуникативность, умение работать в команде, логическое мышление.
Исследование среди учащихся проводили на профориентационной платформе Synergy Start — synergystart.ru, которую разработал университет «Синергия» вместе с лучшими специалистами по детской психологии и карьерному консультированию.