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Как получить кредит для бизнеса?

Сегодня, 14:12
Фото: piqsels.com
В современном мире крайне актуально занятие собственной предпринимательской деятельностью. Однако, прежде чем начать зарабатывать большие деньги, не меньшие деньги придется вложить. Поскольку у большинства людей таких денег попросту нет, то они берут и…

Пожалуй, каждый бы мечтал открыть собственное дело, чтобы зарабатывать денежные средства, а не работать на «дядю». При этом у очень большого количества людей возникают очень даже неплохие идеи для бизнеса, которые однозначно сработают и будут приносить свою прибыль. Однако, для того чтобы воплотить свои идеи в жизнь, требуется вложить достаточно большое количество денежных средств.

При таком раскладе у человека есть всего три пути:

  1. Вложить собственные денежные средства. Безусловно, это риск, но в случае неудачи неудавшийся предприниматель остается хотя бы без долгов. Проблема в том, что такими суммами большинство людей не располагает;
  2. Найти инвестора. В условиях современных реалий это практически невозможно, к тому же с инвестором придется делиться прибылью в дальнейшем;
  3. Взять кредит. На сегодняшний день наиболее популярный способ, поскольку доступен абсолютно каждому желающему. И хотя многие полагают, что получить кредит для бизнеса очень сложно, в действительности это совершенно не так.

Где взять кредит?

Разумеется, однозначного ответа на поставленный вопрос не может быть, поскольку каждый человек принимает решение самостоятельно. Однако, на сегодняшний день функционирует такое большое количество кредиторских организаций, что выбор подходящей может вызвать определенные затруднения. На самом же деле сделать правильный выбор не так уж и сложно, если обращать внимание на следующие критерии:

  • Легальность деятельности. Сегодня некоторые банки работают без лицензии на данный вид деятельности либо с недействительной лицензией. Финансовые потери являются меньшей из проблем, которые ждут при сотрудничестве с таким банком;
  • Удобство. Пользоваться услугами банка должно быть максимально легко и удобно. Например, если для погашения кредита надо бегать по всему городу и искать нужную кассу, лучше сразу отказаться от сотрудничества;
  • Выгодность. Это ключевой критерий после легальности, поскольку брать кредит на не выгодных для себя условиях крайне неразумно. Причем, когда речь идет о выгоде, то надо понимать не только процентную ставку, но и также дополнительные услуги, которые становятся доступны клиенту.

На сегодняшний день банк Тинькофф максимально подходит под все вышеперечисленные критерии. Более того на данный момент именно эта организация готова предложить своим клиентам максимально выгодные условия сотрудничества.

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#Кредит#Бизнес#Общество
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