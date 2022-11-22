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Космос, Пушкин, чудеса. Как менялся ледовый городок в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:23
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Как менялся ледовый городок в Нижнем Тагиле

В эти новогодние праздники театральную площадь в Нижнем Тагиле украсят ледяные фигуры героев мультфильмов, а на проспекте Строителей зальют каток. И пока город готовится к возведению главной елки, редакция TagilCity.ru решила вспомнить, чем были примечательны прошлые ледовые городки.

2018/2019. Все чудесатее и чудесатее

Темой ледового городка в 2018 году стали семь чудес света и другие мировые достопримечательности. На театральной площади были возведены Великая китайская стена, Биг Бэн, Колизей, Эйфелева Башня, Тадж-Махал, Александрийский маяк, Колосс Родосский и сфинксы с пирамидой.

Главный символ года по старославянскому календарю — парящего орла — разместили в центре городка, а «королевскую» горку перенесли на площадь перед КДК «Современник». Подарком для тагильчан на открытие елки стало лазерное и пиротехническое шоу, которое прошло в городе впервые.

Стоимость: 10,9 млн рублей.

Открытие ледового городка в 2018 годуОткрытие ледового городка в 2018 году
Открытие ледового городка в 2018 годуОткрытие ледового городка в 2018 году
Открытие ледового городка в 2018 годуОткрытие ледового городка в 2018 году
Открытие ледового городка в 2018 годуОткрытие ледового городка в 2018 году
Открытие ледового городка в 2018 году
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

2019/2020. Детка, ты просто космос!

В 2019 году темой городка стал космос. Ракеты, луноходы, лабиринт с планетами появились на театральной площади. Большая горка опять переехала к «Современнику», а лазерное шоу на открытие стало уже традицией.

Вот только не все горожане оценили аллею со знаками зодиака. Вырезаны они были на ледяных плитах, из-за чего некоторые сравнивали их в соцсетях с могильными надгробиями. Но такое сравнение праздник не омрачило, и в целом тальгичане высоко оценили городок. 

Стоимость: 11,5 млн рублей.

Ледовый городок в 2019 годуЛедовый городок в 2019 году
Ледовый городок в 2019 годуЛедовый городок в 2019 году
Ледовый городок в 2019 годуЛедовый городок в 2019 году
Ледовый городок в 2019 годуЛедовый городок в 2019 году
Ледовый городок в 2019 годуЛедовый городок в 2019 году
Ледовый городок в 2019 годуЛедовый городок в 2019 году
Ледовый городок в 2019 году
Фото: TagilCity.ru

2020/2021. Пушкин наше все

В этот раз темой для ледового городка выбрали произведение Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане». На площади были все: Гвидон, царевна-лебедь, царь Салтан и даже 33 богатыря с Черномором.

Особое внимание было уделено подсветке. Вокруг елки появился световой шатер, а у драмтеатра — новогодний шар из светодиодных лампочек, а у гостей — множество локаций для фотографий на фоне огоньков. Но из-за коронавируса тагильчане в тот год остались без большой горки и праздничного открытия городка. Главное, что не без праздника.

Стоимость: 23,5 млн рублей.

Ледовый городок в 2020 годуЛедовый городок в 2020 году
Ледовый городок в 2020 годуЛедовый городок в 2020 году
Ледовый городок в 2020 годуЛедовый городок в 2020 году
Ледовый городок в 2020 годуЛедовый городок в 2020 году
Ледовый городок в 2020 годуЛедовый городок в 2020 году
Ледовый городок в 2020 годуЛедовый городок в 2020 году
Ледовый городок в 2020 году
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

2021/2022. Пролетая над крыльцом избушки

Героями ледового городка в прошлом году стали персонажи советских мультфильмов: Винни Пух и Сова со своей избушкой, Крошка Енот, Карлсон, а также фигуры по сказам Бажова — Данила Мастер, Хозяйка Медной горы, Серебряное копытце.

Добавилось в городке и новых огней. Над лестницей от театральной площади до фонтана протянули гирлянду «звездное небо». А еще вернули ту самую Бабу-Ягу, которая летала в ступе над городком в советское время. Сказочная ведьма вновь отправилась в полет над городком.

Стоимость: 11,5 млн рублей.

Ледовый городок в 2021 годуЛедовый городок в 2021 году
Ледовый городок в 2021 годуЛедовый городок в 2021 году
Ледовый городок в 2021 годуЛедовый городок в 2021 году
Ледовый городок в 2021 годуЛедовый городок в 2021 году
Ледовый городок в 2021 годуЛедовый городок в 2021 году
Ледовый городок в 2021 году
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

2022/2023. Куда мир катится? В Новый год!

В этом году фишкой городка станет каток, который зальют на проспекте Строителей. А встречать гостей на площади будут фигуры Алеши Поповича, Буратино, Кота в сапогах, Лунтика, Незнайки и других. Главным станет Огнегривый конь — символ года.

Со стороны проспекта Ленина построят четырехметровое панно «Нижний Тагил». Центральная входная группа на территории ледяного городка будет в несколько этажей и достигнет девяти метров.

Для любителей новогодних фото на фоне цветных огней появятся светодиодные арфа и царь-пушка.

Выделено: 11,4 млн рублей.

Огнегривый конь, каток и герои мультфильмов: каким будет ледовый городок в Тагиле
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#Анна Григорьева#Свободное время#Эксклюзив#Нижний Тагил#Новый год#Ледовый городок#Строительство
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