Темой ледового городка в 2018 году стали семь чудес света и другие мировые достопримечательности. На театральной площади были возведены Великая китайская стена, Биг Бэн, Колизей, Эйфелева Башня, Тадж-Махал, Александрийский маяк, Колосс Родосский и сфинксы с пирамидой.
Главный символ года по старославянскому календарю — парящего орла — разместили в центре городка, а «королевскую» горку перенесли на площадь перед КДК «Современник». Подарком для тагильчан на открытие елки стало лазерное и пиротехническое шоу, которое прошло в городе впервые.
Стоимость: 10,9 млн рублей.
В 2019 году темой городка стал космос. Ракеты, луноходы, лабиринт с планетами появились на театральной площади. Большая горка опять переехала к «Современнику», а лазерное шоу на открытие стало уже традицией.
Вот только не все горожане оценили аллею со знаками зодиака. Вырезаны они были на ледяных плитах, из-за чего некоторые сравнивали их в соцсетях с могильными надгробиями. Но такое сравнение праздник не омрачило, и в целом тальгичане высоко оценили городок.
Стоимость: 11,5 млн рублей.
В этот раз темой для ледового городка выбрали произведение Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане». На площади были все: Гвидон, царевна-лебедь, царь Салтан и даже 33 богатыря с Черномором.
Особое внимание было уделено подсветке. Вокруг елки появился световой шатер, а у драмтеатра — новогодний шар из светодиодных лампочек, а у гостей — множество локаций для фотографий на фоне огоньков. Но из-за коронавируса тагильчане в тот год остались без большой горки и праздничного открытия городка. Главное, что не без праздника.
Стоимость: 23,5 млн рублей.
Героями ледового городка в прошлом году стали персонажи советских мультфильмов: Винни Пух и Сова со своей избушкой, Крошка Енот, Карлсон, а также фигуры по сказам Бажова — Данила Мастер, Хозяйка Медной горы, Серебряное копытце.
Добавилось в городке и новых огней. Над лестницей от театральной площади до фонтана протянули гирлянду «звездное небо». А еще вернули ту самую Бабу-Ягу, которая летала в ступе над городком в советское время. Сказочная ведьма вновь отправилась в полет над городком.
Стоимость: 11,5 млн рублей.
В этом году фишкой городка станет каток, который зальют на проспекте Строителей. А встречать гостей на площади будут фигуры Алеши Поповича, Буратино, Кота в сапогах, Лунтика, Незнайки и других. Главным станет Огнегривый конь — символ года.
Со стороны проспекта Ленина построят четырехметровое панно «Нижний Тагил». Центральная входная группа на территории ледяного городка будет в несколько этажей и достигнет девяти метров.
Для любителей новогодних фото на фоне цветных огней появятся светодиодные арфа и царь-пушка.
Выделено: 11,4 млн рублей.