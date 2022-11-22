Особое внимание было уделено подсветке. Вокруг елки появился световой шатер, а у драмтеатра — новогодний шар из светодиодных лампочек, а у гостей — множество локаций для фотографий на фоне огоньков. Но из-за коронавируса тагильчане в тот год остались без большой горки и праздничного открытия городка. Главное, что не без праздника.