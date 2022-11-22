Меньше еды и больше лекарств стали выпускать в Свердловской области

Помимо этого, в сентябре в регионе выпустили на 16,8% меньше бумаги, на 0,1% — кокса и нефтепродуктов. Производство компьютеров, оптических и электронных изделий упало на 21,1%, а электрооборудования — на 0,5%. Также снизились показатели и в других отраслях промышленности.