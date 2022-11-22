Меньше еды и больше лекарств стали выпускать в Свердловской области

Также, согласно статистическим данным, индекс добычи полезных ископаемых в регионе повысился за год до 3%. До 64,7% возросло производство машин, мебели — на 3,4%, транспортных средств — на 39,6%, а ремонт и монтаж оборудования увеличился на 24,8%.
Однако, по данным Свердловскстата, за год в Свердловской области на 6,6% понизился индекс производства пищевых продуктов, напитков — на 18,6%, а одежды — на 18,9%.
Помимо этого, в сентябре в регионе выпустили на 16,8% меньше бумаги, на 0,1% — кокса и нефтепродуктов. Производство компьютеров, оптических и электронных изделий упало на 21,1%, а электрооборудования — на 0,5%. Также снизились показатели и в других отраслях промышленности.