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Меньше еды и больше лекарств стали выпускать в Свердловской области

Сегодня, 11:21
Фото: 1MI

В Свердловской области в сентябре снизился объем промышленного производства

Производство лекарственных средств выросло в сентябре на 14,1% в Свердловской области по сравнению с сентябрем 2021 года. Однако в регионе стали выпускать на 6,6% меньше пищевых продуктов.

Также, согласно статистическим данным, индекс добычи полезных ископаемых в регионе повысился за год до 3%. До 64,7% возросло производство машин, мебели — на 3,4%, транспортных средств — на 39,6%, а ремонт и монтаж оборудования увеличился на 24,8%.

Однако, по данным Свердловскстата, за год в Свердловской области на 6,6% понизился индекс производства пищевых продуктов, напитков — на 18,6%, а одежды — на 18,9%.

Помимо этого, в сентябре в регионе выпустили на 16,8% меньше бумаги, на 0,1% — кокса и нефтепродуктов. Производство компьютеров, оптических и электронных изделий упало на 21,1%, а электрооборудования — на 0,5%. Также снизились показатели и в других отраслях промышленности.

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#Евгения Сафина#Экономика#Эксклюзив#Свердловская область#Промышленность#Статистика#Спад#Свердловскстат
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