Мобилизованные жалуются на отсутствие выплат, а воздух в Тагиле ухудшается уже 3 года

Срок реализации нацпроекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле продлили до 2026 года. Чиновники планировали, что снижение выбросов на 20% произойдет уже к 2024 году. При этом показатели вредных веществ уже на протяжении трех лет только растут.