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Мобилизованные жалуются на отсутствие выплат, а воздух в Тагиле ухудшается уже 3 года

Сегодня, 15:04
Фото: 1MI
Мобилизованные жалуются на отсутствие выплат, а воздух в Тагиле ухудшается уже 3 года. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 22 ноября.

Срок реализации нацпроекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле продлили до 2026 года. Чиновники планировали, что снижение выбросов на 20% произойдет уже к 2024 году. При этом показатели вредных веществ уже на протяжении трех лет только растут.

Выбросы растут, здоровье падает. Итоги «Чистого воздуха» Тагиле за четыре года
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Семьи мобилизованных жителей Свердловской области продолжают жаловаться на отсутствие выплат. Только депутату Госдумы Максиму Иванову за 1,5 часа поступило 126 обращений на этот счет.

На отсутствие выплат жалуются семьи мобилизованных жителей Свердловской области
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В новогодние праздники театральную площадь в Нижнем Тагиле украсят ледяные фигуры героев мультфильмов. Журналисты TagilCity.ru решили вспомнить, чем были примечательны ледовые городки прошлых лет.

Космос, Пушкин, чудеса. Как менялся ледовый городок в Нижнем Тагиле
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Волонтеры отряда «Прорыв» вместе с Союзом ветеранов боевых действий вернулись в Нижний Тагил после передачи гуманитарной помощи на Донбасс. Помощь собиралась по всей территории Свердловской области.

Поисковый отряд «Прорыв» вернулся в Нижний Тагил после передачи гумпомощи на Донбасс
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В сентябре в Свердловской области стали выпускать на 14,1% больше лекарств, в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. При этом в регионе стали производить на 6,6% меньше продуктов.

Меньше еды и больше лекарств стали выпускать в Свердловской области
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