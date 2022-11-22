Мобилизованные жалуются на отсутствие выплат, а воздух в Тагиле ухудшается уже 3 года

Срок реализации нацпроекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле продлили до 2026 года. Чиновники планировали, что снижение выбросов на 20% произойдет уже к 2024 году. При этом показатели вредных веществ уже на протяжении трех лет только растут.
Семьи мобилизованных жителей Свердловской области продолжают жаловаться на отсутствие выплат. Только депутату Госдумы Максиму Иванову за 1,5 часа поступило 126 обращений на этот счет.
В новогодние праздники театральную площадь в Нижнем Тагиле украсят ледяные фигуры героев мультфильмов. Журналисты TagilCity.ru решили вспомнить, чем были примечательны ледовые городки прошлых лет.
Волонтеры отряда «Прорыв» вместе с Союзом ветеранов боевых действий вернулись в Нижний Тагил после передачи гуманитарной помощи на Донбасс. Помощь собиралась по всей территории Свердловской области.
В сентябре в Свердловской области стали выпускать на 14,1% больше лекарств, в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. При этом в регионе стали производить на 6,6% меньше продуктов.