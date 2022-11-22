Мужчина переоделся в женщину и ограбил офис в Нижнем Тагиле

Затем он достал из пуховика нож и стал угрожать девушке. После сумел похитить из сейфа около 100 тысяч рублей, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское». Охранник успел нажать на тревожную кнопку. Группа ЧОП приехала на место, но злоумышленник уже успел убежать.