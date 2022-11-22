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Мужчина переоделся в женщину и ограбил офис в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:32
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Мужчина в женском розовом пуховике ограбил офис МФО в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле житель Серова, одевшись в женский пуховик розового цвета, совершил нападение на микрокредитную организацию.

Мужчина задержан. Согласно показаниям 27-летней девушки – менеджера, примерно в 19.00 в офис зашел мужчина в женской верхней одежде, а также в парике со светлыми волосами и медицинской маске.

Затем он достал из пуховика нож и стал угрожать девушке. После сумел похитить из сейфа около 100 тысяч рублей, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское». Охранник успел нажать на тревожную кнопку. Группа ЧОП приехала на место, но злоумышленник уже успел убежать.

Полицейские осмотрели видеокамеры всех расположенных поблизости улиц. Стражи порядка предположили, что в таком виде пешком мужчина далеко не побежал бы, а скорее всего поехал бы на машине. Записи видеокамер подтвердили это предположение.

Под подозрение полицейских попал 35-летний житель Серова. Ранее его судили за кражи из разбоя. Он вышел из тюрьмы весной. Мужчина дал показания и пояснил, что похищенное уже успел потратить.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия). Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.

#Криминал#Ограбление#Кража#Похищение#Нападение#Елена Озерова
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