На отсутствие выплат жалуются семьи мобилизованных жителей Свердловской области

Сначала депутат получил звонок из Екатеринбурга. Жительница Эльмаша рассказала о том, что ее два брата мобилизованы. Оба они проживали в Екатеринбурге, потом попали в 32 военный городок и затем были отправлены в зону СВО.
В результате один из братьев, по словам Иванова, получил выплату в 195 тысяч рублей, а второй — нет.
Депутат рассказал, что составит список тех, кому выплаты не были перечислены, а затем направит информацию в военно-следственные органы.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным гражданам. Также они будут получать денежное довольствие, а их семьям выплатили пособие в 20 тысяч рублей на человека.