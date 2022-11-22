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На отсутствие выплат жалуются семьи мобилизованных жителей Свердловской области

Сегодня, 05:11
Фото: 1MI
Семьи мобилизованных жителей Свердловской области жалуются на отсутствие выплат. По словам депутата Госдумы Максима Иванова, за 1,5 часа он получил 126 обращений.

Сначала депутат получил звонок из Екатеринбурга. Жительница Эльмаша рассказала о том, что ее два брата мобилизованы. Оба они проживали в Екатеринбурге, потом попали в 32 военный городок и затем были отправлены в зону СВО.

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В результате один из братьев, по словам Иванова, получил выплату в 195 тысяч рублей, а второй — нет.

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Депутат рассказал, что составит список тех, кому выплаты не были перечислены, а затем направит информацию в военно-следственные органы.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным гражданам. Также они будут получать денежное довольствие, а их семьям выплатили пособие в 20 тысяч рублей на человека.

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