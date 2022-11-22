Обслуживание автобусов для безопасных перевозок тагильчан после введения санкций обходится в разы дороже, следует из подсчетов нашей редакции. Если взять стоимость моторного масла для пассажирского транспорта, то с начала лета 2021 года до зимы 2022 года она увеличилась на 73%, а после введения санкций еще на четверть. И это только один необходимый для бесперебойной работы автобуса компонент.