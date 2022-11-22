Нижний Тагил — один из немногих городов в регионе, где тариф на общественный транспорт остается в районе 22 рублей. За последние годы перевозчики города решились повысить стоимость проезда на три рубля. Но споры вокруг цены билета до сих пор не утихают.
Золотая середина тарифа — стоимость, которая сохранит пассажироперевозки в Нижнем Тагиле, сократит жалобы на работу общественного транспорта, а главное — позволит сделать шаг к пожеланиям горожан. Так какой может быть цена проезда в общественном транспорте, если брать во внимание все аспекты пассажирских перевозок и замечания горожан, попробовала выяснить редакция TagilCity.ru.
В августе этого года власти и перевозчики города решали, как уменьшить нарекания со стороны пассажиров общественного транспорта в Нижнем Тагиле. Волна возмущений от горожан поступает в утреннее и вечернее время, а также в праздничные дни. Пассажиропоток в часы пик бывает больше, чем могут вместить автобусы на линии.
Спасти ситуацию, считают перевозчики, поможет изменение стоимости проезда с 22 до 26 рублей. Тогда можно увеличить число рейсов, восполнить кадровый дефицит водителей и своевременно и качественно ремонтировать транспорт.
Необходимость увеличения тарифа в первую очередь обусловлена новой экономической реальностью. Санкции и инфляция отразились как на стоимости и обслуживании транспорта, так и на конкурентоспособности вакансий от перевозчиков на рынке труда.
Центр занятости Нижнего Тагила ежемесячно публикует список самых востребованных специалистов на рынке труда, в их числе — водители пассажирского транспорта. Заработная плата, согласно открытым данным, — от 17 до 35 тысяч рублей при средней по Нижнему Тагилу в 44 тысячи рублей. От числа водителей зависит, сколько автобусов будут ежедневно курсировать по районам. Не менее важно — состояние самого транспорта.
Обслуживание автобусов для безопасных перевозок тагильчан после введения санкций обходится в разы дороже, следует из подсчетов нашей редакции. Если взять стоимость моторного масла для пассажирского транспорта, то с начала лета 2021 года до зимы 2022 года она увеличилась на 73%, а после введения санкций еще на четверть. И это только один необходимый для бесперебойной работы автобуса компонент.
Аналогично выросли цены на запчасти. Цена подшипника, например, после февраля увеличилась на 66%, крана стояночного ручника для автобуса — почти в два раза. Стоимость свеч на ПАЗ или воздушных фильтров с лета прошлого года взлетела в два раза. В среднем цена за единицу комплектующих и ГСМ для автобусов за последний год подорожала на 80%.
Более того, автопарк необходимо обновлять, но сделать это с каждым годом, исходя из новой экономической реальности, все труднее. Ранее обычный ПАЗ можно было приобрести за 2,5 млн рублей, сейчас — за 5 млн рублей. Стоимость более вместительных автобусов, как и запчастей, выросла в два раза. Увеличить же тариф на пассажирский транспорт как перевозчики, так и местные власти, предлагают на 18%.
Нижний Тагил остается одним из немногих городов Свердловской области, где самая низкая стоимость проезда на общественном транспорте. Из-за санкций и роста цен тариф в этом году увеличили сразу в трех городах региона. В Верхней Пышме и Среднеуральске билет на автобус стоит 27 рублей, в Ирбите — 25 рублей. В первых двух городах проживают менее 100 тысяч человек, а их средняя заработная плата — около 45 тысяч рублей.
В аналогичных Нижнему Тагилу по численности населения и среднему заработку городах — Кургане, Магнитогорске, Владимире — базовый тариф на общественный транспорт составляет от 28 до 33 рублей. При этом самая высокая плата за проезд, 33 рубля, в Кургане, где проживают 304 тысячи человек, а средняя зарплата горожан — 42,6 тысячи рублей. В Магнитогорске планируют поднять тариф до 30 рублей, в Челябинске пассажиры уже платят 30 рублей, хотя до 10 августа разовый проезд стоил 23 рубля.
Стоимость проезда 30 рублей вполне приемлемая, это не те деньги, которые кого-то в бедность вогнали, нет никаких проблем и волнений у нас с этим, — поделился впечатлением коллега-журналист из Челябинска.
Проблемы пассажиров, которые понятны каждому по ту сторону автобуса, — ожидание, очереди на остановках и загвоздки с расписанием. Однако внутри компаний-перевозчиков, как удалось выяснить TagilCity.ru, проблем не меньше. Зарплата водителей перестала быть конкурентоспособной на рынке труда, а расходы на содержание автопарка увеличились в два раза. Все эти нюансы отражаются на финансовых возможностях компаний, обеспечивающих стабильную, а главное — безопасную работу муниципального транспорта.
Ранее из-за подобных проблем компания-перевозчик вынуждена была отказаться от нерентабельного маршрута в Кушве. Горожане остались без рейсового автобуса и добирались в другой район пешком или через пруд.