Несколько крупных банков России повышают ставки по вкладам

Аналитики обратили внимание на довольно необычный для банков подход – розыгрыш, по итогам которого каждый 23-й клиент повысит свой вклад еще на 2,3 процентных пункта. Такая опция действительно очень нестандартна для банков, однако, по словам экспертов, такой ход может показаться довольно успешным. Внимание потенциальных вкладчиков способна привлечь любая грамотная маркетинговая стратегия, выходящая за рамки консервативного банковского маркетинга.