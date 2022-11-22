Несколько крупных банков России повышают ставки по вкладам

Как отмечают эксперты, вкладчикам следует обратить внимание на сезонный депозит “Зимний” от банка “Открытие”. Ставка по нему равна 7,6% годовых при размещении денежных средств на 7 месяцев, 8% – на 13 месяцев. Это значительно больше, чем текущая средняя максимальная ставка по вкладам 10 крупнейших банков РФ, пишет newsnn.ru.
Аналитики обратили внимание на довольно необычный для банков подход – розыгрыш, по итогам которого каждый 23-й клиент повысит свой вклад еще на 2,3 процентных пункта. Такая опция действительно очень нестандартна для банков, однако, по словам экспертов, такой ход может показаться довольно успешным. Внимание потенциальных вкладчиков способна привлечь любая грамотная маркетинговая стратегия, выходящая за рамки консервативного банковского маркетинга.
Другие крупные банки также заявили об увеличении ставок. До 1 пункта – с 16 ноября повысили доходность депозитов на год в Росбанке, в МКБ размер максимальной ставки по вкладам увеличился при открытии депозита на 3 года. Об увеличении ставок сообщили и в Россельхозбанке, Почта Банке, Абсолют Банке и ВТБ.
На фоне сохранения ключевой ставки рост ставок по вкладам объясняется тем, что банки хотят привлечь денежные средства, которые клиенты массово выводили осенью. Так считают участники рынка. Но паника, спровоцированная политической ситуацией, стихла, и банки возвращают вкладчиков, предоставляя им выгодные и нестандартные условия. По традиции декабрь считается высоким сезоном для сбережений, когда проценты по вкладам становятся максимальными. Именно поэтому банки могут еще улучшить условия по депозитам, заявляют непосредственно банкиры.