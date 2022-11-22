Особенная Лиза Солодова из Нижнего Тагила создаёт особенную одежду

Адаптивная одежда — это уникальная разработка для людей с особенностями здоровья. Об этой проблеме Лиза Солодова знает не понаслышке. У девушки ДЦП. Хотя если не знать о её диагнозе, вряд ли что-то заметишь. В глаза бросается её спокойная красота и какая-то особенная порода в лице. Но под этим не кричащим спокойствием — адреналин и воля. Поднять с нуля стартап — от задумки до воплощения — способен не каждый. Лиза со своей командой сумела.