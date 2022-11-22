Особенная Лиза Солодова из Нижнего Тагила создаёт особенную одежду

Я являюсь одним из руководитель проекта PEOPLE. Мы открыли ателье по пошиву адаптивной одежды. Также на базе ателье мы проводим образовательные курсы, — говорит Лиза
Адаптивная одежда — это уникальная разработка для людей с особенностями здоровья. Об этой проблеме Лиза Солодова знает не понаслышке. У девушки ДЦП. Хотя если не знать о её диагнозе, вряд ли что-то заметишь. В глаза бросается её спокойная красота и какая-то особенная порода в лице. Но под этим не кричащим спокойствием — адреналин и воля. Поднять с нуля стартап — от задумки до воплощения — способен не каждый. Лиза со своей командой сумела.
Проект PEOPLE направлен на поддержку людей с особенностями строения фигуры. Для них наша команда создает модные и стильные, а главное — удобные и практичные одежду и аксессуары. Проект развивается уже 3 года. Весной 2020 года мы выиграли грант на 800 000 рублей в конкурсе «Росмолодежь» на создание образовательных курсов. А в прошлом году мы получили 300 000 рублей на конкурсе «Инносоциум» на развитие проекта, — рассказывает Лиза в интервью проекта #безграничные_возможности2022.
И вот уже 2022 год движется к финалу. И Лиза рассказывает о полноценной работе собственной швейной мастерской. Для этого с помощью партнёров из Ассоциации «Особые люди» было подобрано помещение, полностью оборудование для работы людей с ограниченными возможностями, а также закуплено новейшее промышленное оборудование, на котором создаются швейные шедевры. На самом деле это пространство правильнее назвать производственно-образовательным центром. Потому как обучающие курсы тоже проводятся здесь.
«В марте прошлого года мы запустили первые три группы образовательного курса, а в этом году обучили еще две группы. Участники научились работать на швейных машинах, познакомились со своими моделями — людьми с ОВЗ, сняли с них мерки и отшили желаемые изделия».
За время существования проекта в нём приняли участие более 50 человек. У каждого тот или иной вид инвалидности: кто-то ограничен в движении, кто-то имеет особенности строения тела. Но Лиза уверена: выглядеть модно, красиво и современно может абсолютно каждый и инвалидность — это совсем не повод ставить на своей жизни крест.
«Меня мотивирует вот что: сегодняшний специалист когда-то или в чём-то был новичком. И это мотивирует меня работать, учиться, не останавливаться на достигнутом. Я просто поняла в какой-то момент, что нужно помогать тем, кто в этом нуждается».
Проект Лизы и её команды не раз был отмечен наградами.
«Мы, например, стали финалистом BRICS Solutions Awards 2020 и вошли в ТОП-5 в номинации „Здоровье и образ жизни“. В планах создание собственного канала на YouTube с онлайн курсом, открытие ателье по франшизе в Томске и тиражирование проекта на другие субъекты».
Одежда, которую создают в ателье, становится подарком для моделей — людей с особенностями здоровья. При этом авторы лучших работ — отправляются со своими шедеврами на конкурсы и показы молодых дизайнеров и стилистов, чтобы затем их разработки ушли в полноценное производство.
«Так в мае 10 дизайнеров, участников курса, представили 7 адаптивных изделий на инклюзивном показе, впервые проведенным благодаря проекту, в рамках открытого чемпионата Екатеринбурга „Кубок престижа профессии“. Работу оценивали сертифицированные судьи в номинациях Full Fashion Look и Fashion For Life, в каждой из которых наши ребята стали победителями и призерами, тем самым подтвердив свою квалификацию».
В настоящее время проект «PEOPLE» вошёл в топ-1000 в рейтинге форума «Сильные идеи для нового времени». И занял первое место в региональном этапе.
«Также проект был представлен на Гайдаровском форуме, на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 и 2022 году и стал финалистом Всероссийского акселератора социальных инициатив Рейс».
Победы — это, конечно, хорошо. Но главное — это то, что благодаря известности, проект Лизы и его команды может продолжать создавать, на первый взгляд уникальную и необычную, но на самом деле — такую важную одежду для особенных людей.