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Поддельное сливочное масло найдено в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:15
Фото: 1MI
Работники Россельхознадзора обнаружили в Нижнем Тагиле поддельное сливочное масло.

Произошло это во время рейда во ФГИС «Меркурий». По данным пресс-службы Россельхознадзора, в ООО «Уральская торговая компания» в Нижнем Тагиле поступило сливочное масло от ООО «Елисей» из Алтайского края. Всего поступило около 40 тонн продукта.

В документах на масло не было указано информации о проведении исследований, которые подтверждали бы, что продукт безопасен для потребления. Без этих данных масло нельзя считать соответствующим законодательству и саннормам, а также безопасным для потребления.

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В результате инспекторы потребовали утилизировать данное масло. В этот момент стало известно, что по указанному адресу в Нижнем Тагиле ООО «Уральская торговая компания» не находится. Это фантом, исключенный из реестра ФГИС «Цербер».

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Подделка#Масло#Сливочное масло
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