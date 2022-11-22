Поддельное сливочное масло найдено в Нижнем Тагиле

Произошло это во время рейда во ФГИС «Меркурий». По данным пресс-службы Россельхознадзора, в ООО «Уральская торговая компания» в Нижнем Тагиле поступило сливочное масло от ООО «Елисей» из Алтайского края. Всего поступило около 40 тонн продукта.
В документах на масло не было указано информации о проведении исследований, которые подтверждали бы, что продукт безопасен для потребления. Без этих данных масло нельзя считать соответствующим законодательству и саннормам, а также безопасным для потребления.
В результате инспекторы потребовали утилизировать данное масло. В этот момент стало известно, что по указанному адресу в Нижнем Тагиле ООО «Уральская торговая компания» не находится. Это фантом, исключенный из реестра ФГИС «Цербер».