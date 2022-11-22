Подростки-вандалы отобрали автомат у скульптуры военного в Екатеринбурге

ЧП было снято очевидцами на видео. Благодаря этому нарушителей задержали, пишет Е1. Злоумышленниками оказались мальчики, которые учатся в школе, расположенной близко к памятнику.
В управляющей организации «Академический» пояснили, что сперва хулиганы пытались вырвать автомат из рук военного. Покушались они на скульптуру солдата ВДВ. Но у них ничего не вышло, и тогда они переключились на монумент послабее, посвященный сухопутному солдату.
Вырвав у него оружие, они забрали его с собой. Никто из прохожих останавливать ребят не стал.
Сами злоумышленники пояснили стражам порядка, что хотели сделать несколько снимков с вырванным автоматом. На родителей мальчиков составили протоколы по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию). Скульптуру теперь планируется отремонтировать.