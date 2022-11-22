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Подростки-вандалы отобрали автомат у скульптуры военного в Екатеринбурге

Сегодня, 13:45
Фото: 1MI
В Академическом районе Екатеринбурга несовершеннолетние хулиганы украли автомат у скульптуры солдата. Монумент посвящен военным РФ.

ЧП было снято очевидцами на видео. Благодаря этому нарушителей задержали, пишет Е1. Злоумышленниками оказались мальчики, которые учатся в школе, расположенной близко к памятнику.

В управляющей организации «Академический» пояснили, что сперва хулиганы пытались вырвать автомат из рук военного. Покушались они на скульптуру солдата ВДВ. Но у них ничего не вышло, и тогда они переключились на монумент послабее, посвященный сухопутному солдату.

Вырвав у него оружие, они забрали его с собой. Никто из прохожих останавливать ребят не стал.

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Сами злоумышленники пояснили стражам порядка, что хотели сделать несколько снимков с вырванным автоматом. На родителей мальчиков составили протоколы по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию). Скульптуру теперь планируется отремонтировать.

#Происшествия#Новости УрФО#Вандалы#Подростки#Скульптура#Елена Озерова
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