Подростки-вандалы отобрали автомат у скульптуры военного в Екатеринбурге

В управляющей организации «Академический» пояснили, что сперва хулиганы пытались вырвать автомат из рук военного. Покушались они на скульптуру солдата ВДВ. Но у них ничего не вышло, и тогда они переключились на монумент послабее, посвященный сухопутному солдату.