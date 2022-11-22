Поисковый отряд «Прорыв» вернулся в Нижний Тагил после передачи гумпомощи на Донбасс

Отправка посылок с гуманитарной помощью для бойцов была организована с 5 ноября. В сборе принимали участие жители Свердловской области. Теплую одежду, принадлежности личной гигиены, подушки, одеяла и постельное белье, а также вещи для детей члены отряда раздавали местным жителям ДНР и ЛНР.
В настоящее время руководители отряда после пребывания на передовой и долгой дороги взяли два-три дня на отдых. Они поделилась, что максимальной точкой, куда они доставили гумпомощь, стал километр от переднего края обороны.
Еще в «Прорыве» рассказали, что дорога к месту назначения была трудной. Сначала у автомобиля заклинило колесо, потом на трассе машину с гумпомощью в прицепе вынесло в кювет.
В комментариях люди тепло поприветствовали вернувшихся в Нижний Тагил. Они порадовались, что поездка завершилась благополучно.