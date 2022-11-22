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Поисковый отряд «Прорыв» вернулся в Нижний Тагил после передачи гумпомощи на Донбасс

Сегодня, 06:34
Фото: 1MI

Поисковый отряд «Прорыв» вернулся из Донбасса в Нижний Тагил

Поисково-спасательный отряд «Прорыв» совместно с Союзом ветеранов боевых действий вернулись в Нижний Тагил после передачи гуманитарной помощи, собранной по всей Свердловской области и других регионов.

Отправка посылок с гуманитарной помощью для бойцов была организована с 5 ноября. В сборе принимали участие жители Свердловской области. Теплую одежду, принадлежности личной гигиены, подушки, одеяла и постельное белье, а также вещи для детей члены отряда раздавали местным жителям ДНР и ЛНР. 

В настоящее время руководители отряда после пребывания на передовой и долгой дороги взяли два-три дня на отдых. Они поделилась, что максимальной точкой, куда они доставили гумпомощь, стал километр от переднего края обороны. 

Еще в «Прорыве» рассказали, что дорога к месту назначения была трудной. Сначала у автомобиля заклинило колесо, потом на трассе машину с гумпомощью в прицепе вынесло в кювет. 

Гумпомощи было очень многоГумпомощи было очень много
Гумпомощь раздавали и местным жителям.Гумпомощь раздавали и местным жителям.
«Прорыв» приехал в Донецк«Прорыв» приехал в Донецк
Гумпомощь везли в машине с прицепомГумпомощь везли в машине с прицепом
Гумпомощи было очень много
Фото: СРОО "ДПСО "Прорыв"

В комментариях люди тепло поприветствовали вернувшихся в Нижний Тагил. Они порадовались, что поездка завершилась благополучно. 

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