Ребенок заболел свиным гриппом в Екатеринбурге

При этом отмечается и увеличение показателя заболеваемости ОРВИ: за 7 дней зарегистрировано свыше 33 тысяч случаев, что на 8% больше, чем на прошлой неделе, сообщает региональный Роспотребнадзор.
Также показатель заболеваемости ОРВИ сейчас находится выше среднемноголетнего уровня на 18%. Преимущественно заболевают несовершеннолетние граждане – 64%.
В лабораториях продолжают выборочно обследовать пациентов с сезонными вирусами. Это необходимо для понимания того, какие вирусы сейчас преимущественно циркулируют в воздухе. За неделю в лаборатории проверили вирусы 96 жителей.
Так, в настоящий момент свердловчане болеют коронавирусом – 11,5%, вирусом гриппа А (Н1N1), парагриппа, метапневмовируса, SARS-CoV-2 и другими. Один ребенок из Екатеринбурга болеет свиным гриппом.