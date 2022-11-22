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«Росгвардеец» ограбил квартиру подростка в Каменске-Уральском

Сегодня, 12:55
Фото: 1MI
Мужчина надел форму сотрудника Росгвардии и ограбил квартиру подростка из Каменска-Уральского.

Теперь грабитель предстанет перед судом. По данным Ура.ру со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, уголовное дело направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского.

Известно, что в августе мужчина купил форму Росгвардии, кобуру для пистолета и наручники. Надев все это обмундирование, он остановил несовершеннолетнего мальчика на улице, который ехал на велосипеде, и сказал, что им следует пройти к подростку домой.

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Уже в квартире мужчина стал угрожать мальчику ответственностью, а также избиением. Мальчика он сковал наручниками, после чего вынес из жилья все ценное.

#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Каменск-Уральский#Ограбление#Подросток#Росгвардия
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