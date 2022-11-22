«Росгвардеец» ограбил квартиру подростка в Каменске-Уральском

Теперь грабитель предстанет перед судом. По данным Ура.ру со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, уголовное дело направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского.
Известно, что в августе мужчина купил форму Росгвардии, кобуру для пистолета и наручники. Надев все это обмундирование, он остановил несовершеннолетнего мальчика на улице, который ехал на велосипеде, и сказал, что им следует пройти к подростку домой.
Уже в квартире мужчина стал угрожать мальчику ответственностью, а также избиением. Мальчика он сковал наручниками, после чего вынес из жилья все ценное.