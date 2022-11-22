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Ростехнадзор выдал Нижнему Тагилу паспорт готовности к отопительному сезону

Сегодня, 04:27
Фото: 1MI
Уральское управление Ростехнадзора проверило Нижний Тагил на предмет готовности к текущему отопительному сезону. После контроля ведомства городу выдали акт от 15 ноября, подтверждающий положительное решение комиссии.

Паспорт готовности подтверждает факт того, что Нижний Тагил прошёл целый ряд комплексных мероприятий горадминистрации и организации, занимающейся поставкой теплоснабжения потребителям.

Отопительный сезон стартовал в Нижнем Тагиле
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Объектом проверки стал трубопровод, по которому тагильчанам доставляют тепло и воду. Системы начали готовить (ремонтировать, модернизировать и корректировать) в мае 2022 года — сразу по окончании прошлого отопительного сезона. УК также провели работы по утеплению труб на цокольных этажах и чердаках многоэтажных жилых домов.

В текущем году при подготовке к подаче тепла в дома и квартиры в нормативное состояние было приведено больше сетей, чем годом ранее, и ежегодно их количество растет. Например, к 15 ноября 2022 года в Нижнем Тагиле провели восстановление 12,76 километра теплосетей. Также коммунальные службы на 100% подготовились к возможным авариям, сообщил градоначальник Вячеслав Пинаев.

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Сейчас в Нижнем Тагиле работает 11 компаний, снабжающих город теплом. Представители трудятся над тем, чтобы в 2,5 тысячи многоэтажек, 63 школах, 143 детских садах, одном детском доме и 80 социальных объектах были теплые батареи. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Город#Владислав Пинаев#Тепло#Теплоснабжение#Трубы#Отопительный сезон
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