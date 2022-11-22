Ростехнадзор выдал Нижнему Тагилу паспорт готовности к отопительному сезону

В текущем году при подготовке к подаче тепла в дома и квартиры в нормативное состояние было приведено больше сетей, чем годом ранее, и ежегодно их количество растет. Например, к 15 ноября 2022 года в Нижнем Тагиле провели восстановление 12,76 километра теплосетей. Также коммунальные службы на 100% подготовились к возможным авариям, сообщил градоначальник Вячеслав Пинаев.