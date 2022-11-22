Случайно столкнувшего подругу с балкона будут судить в Екатеринбурге

Мужчина встал за спиной девушки и начал подсаживать ее и приподнимать, чтобы она могла взобраться. Однако он не рассчитал силу и слишком сильно толкнул знакомую. Из-за этого девушка перевалилась через ограждение и рухнула вниз. В результате она получила травмы несовместимые с жизнью, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.