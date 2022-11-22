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Случайно столкнувшего подругу с балкона будут судить в Екатеринбурге

Сегодня, 08:37
Фото: 1MI
Жителя Екатеринбурга 1986 года рождения будут судить за то, что он случайно столкнул с балкона свою знакомую. Инцидент произошел во время концерта Клавы Коки.

Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Следствием установлено, что 20 августа мужчина распивал вместе с подругой спиртное. В какой-то момент они вышли на балкон на 25 этаже. Девушка попросила помочь ей взобраться на ограждение. 

Мужчина встал за спиной девушки и начал подсаживать ее и приподнимать, чтобы она могла взобраться. Однако он не рассчитал силу и слишком сильно толкнул знакомую. Из-за этого девушка перевалилась через ограждение и рухнула вниз. В результате она получила травмы несовместимые с жизнью, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Там добавили, что мужчина осознавал серьезность ситуации, а также, что они находятся на большой высоте. Кроме того, у него была нарушена координация из-за выпитого алкоголя, а девушка не имела страховки. Мужчина посчитал, что сможет своими силами уберечь девушку от падения. Дело передано в суд на рассмотрение.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург#Падение#Суд#Смерть#Погибшие
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