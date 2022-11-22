Спортивная площадка вместо пустыря: продолжается ремонт школы № 48 в Нижнем Тагиле

На выездном совещании глава администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев проверил темпы работ по реконструкции школы, которой в 2023 году исполнится 70 лет. Когда ремонт завершится, старое здание на Голом Камне станет комфортным центром для молодежи.
На сегодняшний день в помещении уже перекрыты этажи, установлены бетонные блоки, усилены всевозможные проемы. Крышу покрыли на 100%. В здании завершают чистовую отделку и монтаж внутренней канализации.
Спортзал, который до масштабной реконструкции находился в развалинах, отштукатурили, залили новый пол, провели чистовую отделку и поставили воздуховоды для вентиляции. Кроме того, помещение будет теплым благодаря новому отопительному оборудованию. Теперь зал не будет затапливать из-за подпорных стенок и гидроизоляции.
Здание очень старое, поэтому в процессе появляются дополнительные работы, — сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Однако градоначальник подметил, что сроки реконструкции не нарушаются.
На выездном мероприятии принимал участие и выпускник школы № 48, который окончил учебное заведение в 1956 году — Владимир Гаврюшин. Он также, как и другие тагильчане, ждет завершения реконструкции.
Открытие школы планируется в 2023 году, на День знаний. Преобразится не только здание, но и территория вокруг него: например, на месте пустыря сделают спортивную площадку, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.