Спортивная площадка вместо пустыря: продолжается ремонт школы № 48 в Нижнем Тагиле

Спортзал, который до масштабной реконструкции находился в развалинах, отштукатурили, залили новый пол, провели чистовую отделку и поставили воздуховоды для вентиляции. Кроме того, помещение будет теплым благодаря новому отопительному оборудованию. Теперь зал не будет затапливать из-за подпорных стенок и гидроизоляции.