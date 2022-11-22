У юных хоккеистов из Екатеринбурга отобрали золотые медали после пересчета голосов

Команда из ДЮСШ 19 областной столицы стала победителем соревнований. Ребятам вручили медали и кубки. Позже судьи зашли в раздевалку к детям и сказали, что награды нужно вернуть, так как результат был посчитан неверно.
Родители рассказали журналистам, что юные хоккеисты решили не брать награды за второе место, и просто оставили их в гардеробной.
Причина судебной ошибки пока неизвестна. Судя по данным таблицы, утверждают родители школьников, екатеринбуржцы действительно стали лучшими, но при подведении итога победа «ушла» хоккеистам из Сысерти — команде «Малахит».
Одна из родительниц обратилась в Федерацию хоккея Свердловской области с просьбой разъяснить ситуацию, сообщают «Вечерние ведомости». Родственники опасаются, что в результате случившегося дети могли получить психологическую травму.