В Каменске-Уральском простились с погибшим в ЛНР бойцом ЧВК «Вагнер»

Организовать прощание с погибшим родственникам помог один из депутатов Каменска-Уральского Сергей Кукарин. Из близких у Сергея остался только брат.
По словам Кукарина, погибшего забрали, когда Пригожин посещал колонии. В сентябре его увезли из Кировской области. Родственники молодого человека не хотели пышного прощания, а потому отпевание прошло в Волковской церкви, пишет журналист издания Е1 Анастасия Якупова.
Сергей Назаренко был награжден орденом за Мужество посмертно.
Напомним, ранее стало известно о гибели младшего сержанта из Заречного. Мужчина скончался в ходе выполнения боевых задач под Херсоном. Ему было 33 года.