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В Каменске-Уральском простились с погибшим в ЛНР бойцом ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 10:37
Фото: Сергей Назаренко Вконтакте
В Каменске-Уральском прошло прощание с 36-летним Сергеем Назаренко. Он погиб 12 октября в Луганской народной республике во время боя. Мужчина был призван на службу из колонии.

Организовать прощание с погибшим родственникам помог один из депутатов Каменска-Уральского Сергей Кукарин. Из близких у Сергея остался только брат.

По словам Кукарина, погибшего забрали, когда Пригожин посещал колонии. В сентябре его увезли из Кировской области. Родственники молодого человека не хотели пышного прощания, а потому отпевание прошло в Волковской церкви, пишет журналист издания Е1 Анастасия Якупова.

Сергей Назаренко был награжден орденом за Мужество посмертно.

Напомним, ранее стало известно о гибели младшего сержанта из Заречного. Мужчина скончался в ходе выполнения боевых задач под Херсоном. Ему было 33 года.

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