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Валерий Лимаренко: Современные медицинские технологии активно внедряются в регионе

Сегодня, 06:13
Фото: пресс-службы правительства Сахалинской области
СМАРТ-оборудование поступает в ФАПы отдалённых посёлков на Сахалине и Курилах

В Сахалинской области количество фельдшерско-акушерских пунктов не только растёт, но и на более современный уровень выходит степень их оснащения. Переоборудование сельских медпунктов проводится по поручению губернатора Валерия Лимаренко.

Глава региона неоднократно отмечал, что на островах делается всё, чтобы  сахалинцы и курильчане могли получать своевременную и качественную медицинскую помощь. Например, активно реализуется проект «Умный ФАП», который делает возможным проводить  обследование людей, проживающих в глубинке, на местах и передавать дистанционно результаты исследования в референс-центр.

Так, на Кунашире в ФАПах удалённых от райцентра поселениях — в Головнино и Дубовом, — установили современное оборудование для комплексной диагностики организма. Специалисты уже оценили возможности новой  аппаратуры — она позволяет более точно определять параметры здоровья, необходимые для проведения, например, диспансеризации населения.

СМАРТ-оборудование позволяет создавать достойные условия для работы, несмотря на удалённость ФАП от крупных райцентров. Аппаратура интегрирована в информационную медицинскую систему. Фельдшер может прийти домой к пациенту, провести обследования и эти данные сразу же отображаются в компьютере. Они доступны для специалистов центральной районной больницы и это позволяет, при необходимости, оперативно организовать телемедицинскую консультацию.

По информации портала Sakh.online, в 2021 году мобильные телемедицинские комплексы были установлены в четырёх ФАПах и шести амбулаториях. С помощью СМАРТ-технологий обследовано свыше 2,5 тысяч человек — без дополнительных перемещений в районный или областной центр и траты времени. В этом году по поручению губернатора Сахалинской области аналогичная аппаратура поступит ещё в 13 ФАПов.

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