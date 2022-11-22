Военная прокуратура решит вопрос выплат мобилизованным из Свердловской области

Ранее TagilCity.ru стала известна история мобилизованного Ильи Карпова, который не получил положенных денег из-за того, что его не внесли в списки военнослужащих и не прикрепили ни к одному военкомату. Единственные денежные средства, которые пришли семье тагильчан — 20 тысяч рублей в качестве помощи.