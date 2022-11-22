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Военная прокуратура решит вопрос выплат мобилизованным из Свердловской области

Сегодня, 14:55
Фото: 1MI
После публикации в социальных сетях информации о проблемах с выплатами мобилизованным из Свердловской области военная прокуратура Екатеринбурга обратила внимание и решила урегулировать вопрос.

Представители государственного органа наладили взаимодействие с депутатом Государственной думы Максимом Ивановым. Уполномоченные получили список из 200 фамилий мобилизованных жителей Свердловской области, которым не предоставили положенные выплаты в срок.

Завтра передам новый, — пообещал член Госдумы в социальных сетях.
Мобилизованный из Тагила остался без выплат из-за отсутствия в списках военнослужащих
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Ранее TagilCity.ru стала известна история мобилизованного Ильи Карпова, который не получил положенных денег из-за того, что его не внесли в списки военнослужащих и не прикрепили ни к одному военкомату. Единственные денежные средства, которые пришли семье тагильчан — 20 тысяч рублей в качестве помощи.

#Свердловская область#Прокуратура#Экономика#Частичная мобилизация в России#Военные#Деньги#Мобилизация#Анна Варнакина
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