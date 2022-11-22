Воробьев: Продукция СГЦ «Смена» в Подмосковье заменит импортную птицу

Президент Российской Федерации в режиме видеоконференции поучаствовал в совещании на тему «О развитии животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности». Об этом информирует newizv.ru.
Это вопрос российского технологического, научного и продовольственного суверенитета, устойчивости и наполнения рынка страны доступной и качественной продукцией, заявил Путин.
Андрей Воробьев с главой Министерства сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым первого июня заложил в основание центра первый камень. Отечественные власти потратят на реализацию проекта пять миллиардов рублей.
В центре «Смена» оборудуют мощности для выращивания ремонтного молодняка селекционной птицы. Речь идет о птицеводческой ферме, восьми птичниках на 96 000 птице-мест. Еще там появятся для взрослого селекционного стада две фермы и 12 птичников на 84 000 птице-мест. В центре оборудуют мощности под инкубаторий, где ежегодно будут производить до 26 миллионов инкубационных яиц.
Сегодня строительная готовность уже превысила 50%. Продолжают строиться необходимые здания и санитарные барьеры. Идет технологическое присоединение к газовым и электрическим сетям всех пяти объектов. Обустраиваются три подъездные дороги. Их общая протяженность — четыре километра. Вводить в эксплуатацию объект станут поэтапно с весны 2023 года.
В стенах «Смена» уже со следующего года будут производить и масштабировать материал, который более конкурентоспособен, чем европейский. Этого удастся добиться за счет отсутствия избыточных расходов на логистику. Правительство работает в связке с учеными над подготовкой кадров, что очень важно. Минсельхоз РФ организует совместные мероприятия. Их посещают молодые исследователи. На встречах будущие ученые реализуют на практике навыки, полученные во время учебы. Создается сплав науки и производства. Это и есть задача проекта, резюмировал Воробьев.
В настоящее время Российская Федерация на 98% зависит от поставок племенного яйца и суточных цыплят из-за рубежа. Это необходимо для создания племенного поголовья. На СГЦ «Смена» ежегодно начнут производить до 1,3 миллиона цыплят-прародителей. Так удастся заместить импортные поставки в страну. После 2025 года в планах начать экспорт племенной продукции.