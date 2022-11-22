Воробьев: Продукция СГЦ «Смена» в Подмосковье заменит импортную птицу

В стенах «Смена» уже со следующего года будут производить и масштабировать материал, который более конкурентоспособен, чем европейский. Этого удастся добиться за счет отсутствия избыточных расходов на логистику. Правительство работает в связке с учеными над подготовкой кадров, что очень важно. Минсельхоз РФ организует совместные мероприятия. Их посещают молодые исследователи. На встречах будущие ученые реализуют на практике навыки, полученные во время учебы. Создается сплав науки и производства. Это и есть задача проекта, резюмировал Воробьев.