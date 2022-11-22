Выбросы растут, здоровье падает. Итоги «Чистого воздуха» Тагиле за четыре года

Также Минэкологии утверждает, что сейчас рано говорить о каких-либо итогах экологической программы. Там отметили, что эксперимент по квотированию выбросов на ЕВРАЗ НТМК, Уралвагонзаводе и Высокогорском ГОКе будет действовать до 2026 года. И только по истечению этого срока можно будет оценить результаты всех мероприятий комплексного плана «Чистого воздуха». Правда, тагильчанам хочется действительно чистого воздуха не через четыре года, а прямо сейчас.