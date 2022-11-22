Выбросы растут, здоровье падает. Итоги «Чистого воздуха» Тагиле за четыре года

Программа «Чистый воздух», призванная улучшить экологию в 12 промышленных городах России, стартовала в Нижнем Тагиле в 2019 году. Цель программы — за пять лет снизить количество выбросов на 20% по отношению к показателям 2017 года. В тот год на головы тагильчан выпало 138,8 тысяч тонн вредных веществ. Еще через год — в 2018-м — 123,2 тысячи тонн. Но точкой отсчета стал именно 2017-й.
В год начала реализации «Чистого воздуха» выбросы в атмосферу Нижнего Тагила составили 121,3 тысячи тонн. Министерство экологии Свердловской области сообщило, что снижение произошло на 12,6%. Результат начала программы неплохой, но, напомним, этот процент считался от показателя 2017-го, то есть за два года.
После этого количество выбросов в городе вновь начало увеличиваться: в 2020 году — 122 тысячи тонн, в 2021 году — 122,5 тысячи тонн. Такие данные приводит региональное Минэкологии в официальном ответе редакции TagilCity.ru. Результаты «Чистого воздуха» за текущий год ведомство не предоставило. Согласно Единой межведомственной информационной статистической системе, по данным на октябрь 2022 года, снижение по отношению к 2017 году произошло на 5,7%. То есть количество выбросов за 10 месяцев составило 130,9 тысячи тонн.
Рост выбросов в Нижнем Тагиле Минэкологии объясняет тем, что во время реализации программы «Чистый воздух» в городе увеличилось число объектов, выбрасывающих вредные вещества.
В городе Нижний Тагил количество объектов негативного воздействия на окружающую среду увеличилось в 2021 году на 8% относительно 2019 года, — пояснили в министерстве.
А некоторые промышленные предприятия Нижнего Тагила увеличили выбросы из-за роста объема производства. Например, главный загрязнитель воздуха в городе ЕВРАЗ НТМК. В 2021 году комбинат выбросил в атмосферу 65,8 тысячи тонн загрязняющих веществ. Это на 1,5 тысячи тонн больше, чем годом ранее.
Также Минэкологии утверждает, что сейчас рано говорить о каких-либо итогах экологической программы. Там отметили, что эксперимент по квотированию выбросов на ЕВРАЗ НТМК, Уралвагонзаводе и Высокогорском ГОКе будет действовать до 2026 года. И только по истечению этого срока можно будет оценить результаты всех мероприятий комплексного плана «Чистого воздуха». Правда, тагильчанам хочется действительно чистого воздуха не через четыре года, а прямо сейчас.
Помимо общего объема выбросов в рамках «Чистого воздуха» специалисты считают снижение опасных веществ, также сравнивая с показателем 2017 года. В 2021 году это снижение, по данным Минэкологии, составило 3,3%. С этого года методика расчета изменилась, и, по состоянию на октябрь, снижение опасных веществ стало уже 5,7% (данные ЕМИСС).
Список приоритетных опасных веществ в каждом из 12 городов-участников программы «Чистого воздуха» свой. В Нижнем Тагиле, согласно данным новой методики расчета, их 21: диоксид азота, бензапирен, бензол, марганец, оксид меди, формальдегид, оксид углерода и другие. Их комплексный индекс определяет степень загрязнения атмосферы, которая по плану «Чистого воздуха» должна снижаться из года в год. Однако в Нижнем Тагиле воздух становится все грязнее.
По данным Росгидромета, в 2019 году уровень загрязнения воздуха был «повышенный», в 2020 году — «высокий», в 2021 году — сначала «очень высокий», после перерасчета «высокий».
В этом году уровень пока не определен, но с января по октябрь «Уральское УГМС» зафиксировало в Нижнем Тагиле уже 12 случаев высокого загрязнения воздуха бензапиреном, оксидом углерода и сероводородом. Для сравнения: за весь прошлый год таких случаев было четыре.
Самый крупный выброс в 2022 году произошел в конце января, когда весь Нижний Тагил окутал смог. Сероводород в тот день превышал норму в воздухе до 20 раз.