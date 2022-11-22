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За день до приезда министра экологии Нижний Тагил накрыли выбросы

Сегодня, 13:13
Фото: TagilCity.ru
Выбросы от промышленных предприятий накрыли Нижний Тагил сегодня, 22 ноября. Горожане жалуются на неприятный химический запах.

Из-за безветренной погоды клубы пара и дыма от коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК нависли над центром города. Запах гари чувствовался также на Вагонке и Сухоложском поселке.

Эти облака из выбросов выглядят жутко, а возле вокзала невыносимо воняет гарью, — поделилась тагильчанка с редакцией TagilCity.ru.
Выбросы в Нижнем Тагиле 22 ноябряВыбросы в Нижнем Тагиле 22 ноября
Выбросы в Нижнем Тагиле 22 ноябряВыбросы в Нижнем Тагиле 22 ноября
Выбросы в Нижнем Тагиле 22 ноябряВыбросы в Нижнем Тагиле 22 ноября
Выбросы в Нижнем Тагиле 22 ноябряВыбросы в Нижнем Тагиле 22 ноября
Выбросы в Нижнем Тагиле 22 ноябряВыбросы в Нижнем Тагиле 22 ноября
Выбросы в Нижнем Тагиле 22 ноября
Фото: TagilCity.ru

Напомним, завтра, 23 ноября, в Нижний Тагил с рабочим визитом приедет министр ресурсов и экологии России Александр Козлов. Чиновник проверит реализацию проекта «Чистый воздух». Он побывает на ЕВРАЗ НТМК и осмотрит трамваи, приобретенные  городом в рамках экологического проекта.

Глава Минприроды РФ проверит экологию Нижнего Тагила
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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Выбросы#Смог#Запах
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