За день до приезда министра экологии Нижний Тагил накрыли выбросы

Из-за безветренной погоды клубы пара и дыма от коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК нависли над центром города. Запах гари чувствовался также на Вагонке и Сухоложском поселке.
Эти облака из выбросов выглядят жутко, а возле вокзала невыносимо воняет гарью, — поделилась тагильчанка с редакцией TagilCity.ru.
Напомним, завтра, 23 ноября, в Нижний Тагил с рабочим визитом приедет министр ресурсов и экологии России Александр Козлов. Чиновник проверит реализацию проекта «Чистый воздух». Он побывает на ЕВРАЗ НТМК и осмотрит трамваи, приобретенные городом в рамках экологического проекта.