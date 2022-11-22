За день до приезда министра экологии Нижний Тагил накрыли выбросы

Напомним, завтра, 23 ноября, в Нижний Тагил с рабочим визитом приедет министр ресурсов и экологии России Александр Козлов. Чиновник проверит реализацию проекта «Чистый воздух». Он побывает на ЕВРАЗ НТМК и осмотрит трамваи, приобретенные городом в рамках экологического проекта.