«Зеленая премия» РЭО собрала более 3 тысяч экопроектов

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что к моменту завершения приема заявок на «Зеленую премию» в РЭО получили более трех тысяч заявок от разных организаций и лиц, развивающих общественные, образовательные, корпоративные, просветительские и цифровые проекты в сфере обращения с отходами и охраны окружающей среды. Буцаев также напомнил, что денежные призы для победителей составят от 20 до 300 тысяч рублей в каждой номинации. Всего на реализацию проектов участникам выделят 3,45 миллиона рублей. Главная цель «Зеленой премии» состоит в привлечении внимания граждан к проблеме обращения с отходами и мотивации их на большую экологическую активность.