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12-летнюю девочку заколол с особой жестокостью сверстник в Ростовской области

Сегодня, 15:15
Фото: 1MI
Расправа, которую следователи называют «убийством с особой жестокостью», произошла в Ростовской области практически месяц назад. 12-летнюю девочку нашли родственники. Ребенок был зарезан 25 октября в хуторе Тереховском. Под подозрения попали сверстники убитой.
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Пропажу школьницы обнаружили 24 октября. Близкие пытались своими силами разыскать юную ростовчанку, но у них ничего не вышло. После они написали заявление в правоохранительные органы, сообщает издание «РостовГазета».

Следователи выяснили, что смерть жительницы Ростовской области наступила из-за множественных ударов ножом и черепно-мозговой травмы. Убийство взял на контроль отдел по расследованию особо важных дел.

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По данным средств массовой информации, расправу учинил 12-летний мальчик. Для его поимки правоохранители взяли слюну на ДНК практически у всех жителей окрестных деревень.

#Дети#Смерть#Убийство#Убийство ребенка#Ростов-на-дону#Криминал#Анна Варнакина
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