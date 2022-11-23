12-летнюю девочку заколол с особой жестокостью сверстник в Ростовской области

Пропажу школьницы обнаружили 24 октября. Близкие пытались своими силами разыскать юную ростовчанку, но у них ничего не вышло. После они написали заявление в правоохранительные органы, сообщает издание «РостовГазета».
Следователи выяснили, что смерть жительницы Ростовской области наступила из-за множественных ударов ножом и черепно-мозговой травмы. Убийство взял на контроль отдел по расследованию особо важных дел.
По данным средств массовой информации, расправу учинил 12-летний мальчик. Для его поимки правоохранители взяли слюну на ДНК практически у всех жителей окрестных деревень.