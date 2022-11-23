Речь идет о документе формата А6, по формату чуть меньше паспорта. Это самые старые полисы, выданные страховыми компаниями с середины 90-х до 2011 года. Именно их нужно заменить на актуальные.
Полисы ОМС, выданные после 2011 года — бумажные или пластиковые — продолжат действовать без ограничений.
Устаревшие полисы могли сохраниться у тех свердловчан, кто в последние годы не обращался за медицинской помощью и не участвовал в профилактических медицинских мероприятиях. Сведений о них нет в налоговых органах, ЗАГСе и Пенсионном фонде. Единственный способ актуализировать информацию об этих свердловчанах — ждать, пока они лично придут в страховую компанию, пояснили в пресс-службе ТФОМС Свердловской области.
При этом мы рекомендуем гражданам, сменившим фамилию, получившим, или поменявшим паспорт по возрасту, обратиться в страховую компанию и сообщить корректные сведения о документе, — разъяснили TagilCity.ru в областном ТФОМС.