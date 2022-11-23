TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Устаревшие полисы жителей Нижнего Тагила будут аннулированы

Сегодня, 13:04
Фото: 1MI

33 тысячи устаревших полисов ОМС перестанут действовать в Свердловской области

Устаревшие полисы обязательного медицинского страхования могут перестать действовать в Свердловской области. Всего их использует 33 тысячи жителей региона.

Речь идет о документе формата А6, по формату чуть меньше паспорта. Это самые старые полисы, выданные страховыми компаниями с середины 90-х до 2011 года. Именно их нужно заменить на актуальные.

Полисы ОМС, выданные после 2011 года — бумажные или пластиковые — продолжат действовать без ограничений.

Устаревший полис — сверху слева
Фото: Пресс-служба ТФОМС Свердловской области

Устаревшие полисы могли сохраниться у тех свердловчан, кто в последние годы не обращался за медицинской помощью и не участвовал в профилактических медицинских мероприятиях. Сведений о них нет в налоговых органах, ЗАГСе и Пенсионном фонде. Единственный способ актуализировать информацию об этих свердловчанах — ждать, пока они лично придут в страховую компанию, пояснили в пресс-службе ТФОМС Свердловской области.

При этом мы рекомендуем гражданам, сменившим фамилию, получившим, или поменявшим паспорт по возрасту, обратиться в страховую компанию и сообщить корректные сведения о документе, — разъяснили TagilCity.ru в областном ТФОМС.

Проверить свой полис ОМС на актуальность можно на сайте фонда. 

В тагильском госпитале Тетюхина пациенты смогут получить медпомощь по полису ОМС
Узнать подробнее
#Свердловская область#Эксклюзив#Нижний Тагил#Полис ОМС#Полис#Страховая компания#Документы#Медицина#Юлия Степанова#Здоровье
Подпишитесь
Выбросы растут, здоровье падает. Итоги «Чистого воздуха» Тагиле за четыре года
Вчера, 14:06
Судебное дело принципа: УК судится с жильцами дома в Нижнем Тагиле из-за 48 рублей
Сегодня, 10:39
Газоанализатор редакции TagilCity.ru уезжает из Нижнего Тагила на поверку
Вчера, 16:10
Космос, Пушкин, чудеса. Как менялся ледовый городок в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:23
Жители Вагонки возмущены отсутствием павильонов у вокзала в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:08
Инвалиды из Нижнего Тагила зачитают Stand Up о своих особенностях
Сегодня, 10:14