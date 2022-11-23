Устаревшие полисы могли сохраниться у тех свердловчан, кто в последние годы не обращался за медицинской помощью и не участвовал в профилактических медицинских мероприятиях. Сведений о них нет в налоговых органах, ЗАГСе и Пенсионном фонде. Единственный способ актуализировать информацию об этих свердловчанах — ждать, пока они лично придут в страховую компанию, пояснили в пресс-службе ТФОМС Свердловской области.