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86-летний пенсионер отдал мошенникам 15 тысяч за ремонт телевизора в Верхней Пышме

Сегодня, 06:32
Фото: 1MI
Пенсионер из Верхней Пышмы отдал 15 тысяч рублей мошенникам за ремонт телевизора. Начальная сумма работ составляла 600 рублей.

Листовку с предложением о ремонте телевизора 86-летний свердловчанин нашел в почтовом ящике. Мужчина позвонил, на вызов приехал молодой «мастер». Он заставил жителя Верхней Пышмы подписать договор, сумма контракта составила 125 тысяч рублей.

Фотография злоумышленника
Фото: 8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск
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Родственники начали бить тревогу и написали заявление в правоохранительные органы. До обращения к полицейским пенсионер успел отдать 15 тысяч рублей злоумышленнику, потому что тот его кошмарил, сообщает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».

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Полицейские узнали преступника: оказалось, что он не в первый раз совершает противоправные действия.

#Анна Варнакина#Верхняя Пышма#Криминал#Телевизор#Деньги#Пенсионеры
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