86-летний пенсионер отдал мошенникам 15 тысяч за ремонт телевизора в Верхней Пышме

Листовку с предложением о ремонте телевизора 86-летний свердловчанин нашел в почтовом ящике. Мужчина позвонил, на вызов приехал молодой «мастер». Он заставил жителя Верхней Пышмы подписать договор, сумма контракта составила 125 тысяч рублей.
Родственники начали бить тревогу и написали заявление в правоохранительные органы. До обращения к полицейским пенсионер успел отдать 15 тысяч рублей злоумышленнику, потому что тот его кошмарил, сообщает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».
Полицейские узнали преступника: оказалось, что он не в первый раз совершает противоправные действия.