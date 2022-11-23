86-летний пенсионер отдал мошенникам 15 тысяч за ремонт телевизора в Верхней Пышме

Родственники начали бить тревогу и написали заявление в правоохранительные органы. До обращения к полицейским пенсионер успел отдать 15 тысяч рублей злоумышленнику, потому что тот его кошмарил, сообщает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».