Экс-директор школы №70 в Тагиле избежала уголовной ответственности за мошенничество

Уголовное дело было возбуждено после проверки, которую провели сотрудники полиции из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Они выяснили, что в 2019 году директор, которая в то время еще занимала эту должность, фиктивно трудоустроила на работу свою родственницу.