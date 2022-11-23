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Экс-директор школы №70 в Тагиле избежала уголовной ответственности за мошенничество

Сегодня, 11:57
Фото: 1MI
Бывшая директор школы №70 на Вагонке в Нижнем Тагиле избежала уголовной ответственности за мошенничество на сумму более 200 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено после проверки, которую провели сотрудники полиции из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Они выяснили, что в 2019 году директор, которая в то время еще занимала эту должность, фиктивно трудоустроила на работу свою родственницу.

Экс-директор школы в Нижнем Тагиле обвиняется в мошенничестве на 200 тысяч рублей
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Получая за нее заработную плату, мошенница тратила деньги по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей, однако бывшему директору удалось избежать уголовной ответственности.

Уголовное преследование в отношении данной гражданки прекращено по нереабилитирующему основанию, — рассказали журналисту редакции TagilCity.ru в СУ СКР по Свердловской области.

Подробности в ведомстве не уточнили, однако по законодательству основанием для прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию может стать возмещение ущерба, истечение срока давности, смерть подозреваемого или его амнистия.

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#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Мошенничество#Уголовное дело#Директор#Школа#Следственный комитет#Евгения Сафина
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