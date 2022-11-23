Экс-директор школы №70 в Тагиле избежала уголовной ответственности за мошенничество

Уголовное дело было возбуждено после проверки, которую провели сотрудники полиции из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Они выяснили, что в 2019 году директор, которая в то время еще занимала эту должность, фиктивно трудоустроила на работу свою родственницу.
Получая за нее заработную плату, мошенница тратила деньги по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей, однако бывшему директору удалось избежать уголовной ответственности.
Уголовное преследование в отношении данной гражданки прекращено по нереабилитирующему основанию, — рассказали журналисту редакции TagilCity.ru в СУ СКР по Свердловской области.
Подробности в ведомстве не уточнили, однако по законодательству основанием для прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию может стать возмещение ущерба, истечение срока давности, смерть подозреваемого или его амнистия.