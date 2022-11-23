Экстренное предупреждение из-за гололеда объявлено в Свердловской области

Прогноз погоды разослало региональное МЧС. По данным синоптиков, на дорогах региона ожидается гололедица.
А в четверг, 24 ноября, в регионе местами ожидаются сильный снег. Из-за этого видимость на дорогах может ухудшиться. Поэтому жителей просят быть осторожнее.
Порывы ветра в ближайшие 2 дня могут достигнуть 13 м/с. Температура в регионе опустится до -18 градусов днем и до -26 – ночью.
Госавтоинспекция также предупредила автомобилистов о снежной погоде 24 ноября. Это может стать причиной гололеда, заторов на дорогах, и увеличению числа аварий.
Водителям рекомендуют снижать скорость, соблюдать дистанцию между автомобилями, а несрочные поездки перенести на другие дни.