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Экстренное предупреждение из-за гололеда объявлено в Свердловской области

Сегодня, 13:45
Фото: 1MI
В Свердловской области в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий.

Прогноз погоды разослало региональное МЧС. По данным синоптиков, на дорогах региона ожидается гололедица.

А в четверг, 24 ноября, в регионе местами ожидаются сильный снег. Из-за этого видимость на дорогах может ухудшиться. Поэтому жителей просят быть осторожнее.

Порывы ветра в ближайшие 2 дня могут достигнуть 13 м/с. Температура в регионе опустится до -18 градусов днем и до -26 – ночью.

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Госавтоинспекция также предупредила автомобилистов о снежной погоде 24 ноября. Это может стать причиной гололеда, заторов на дорогах, и увеличению числа аварий.

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Водителям рекомендуют снижать скорость, соблюдать дистанцию между автомобилями, а несрочные поездки перенести на другие дни.

#Природа#Новости УрФО#Погода#Гололед#Снег#Елена Озерова
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