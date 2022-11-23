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Генерал Мешков назначил нового руководителя ОВД в Заречном

Сегодня, 06:04
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков утвердил на должность руководителя ОВД Заречного Фазиля Искандерова 22 ноября. Ранее мужчина трудился замначальника ОП № 2 в Екатеринбурге.

Нового руководителя правоохранителям представили в официальной обстановке. Офицерам представил нового начальника заместитель Мешкова, полковник полиции Александр Воронежский.

Фазиль ИскандеровФазиль Искандеров
Фазиль Искандеров
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

О новом главе ведомства известно, что он родился в городе Кельбаджар Азербайджанской ССР. В начале XXI века окончил юрфак Университета Российской академии образования в столице Свердловской области. В течение двух лет проходил службу в Свердловской области, трудился в правоохранительных органах на железной дороге, после — в должности участкового, затем был командирован на Северный Кавказ.

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Фазиль Искандеров имеет ряд наград от правительства за борьбу с преступлениями, а также звание ветерана боевых действий, сообщил представителям СМИ глава пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

#Анна Варнакина#Заречный#Общество#Полиция#Назначение#Глава#Полковник
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