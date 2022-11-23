Генерал Мешков назначил нового руководителя ОВД в Заречном

О новом главе ведомства известно, что он родился в городе Кельбаджар Азербайджанской ССР. В начале XXI века окончил юрфак Университета Российской академии образования в столице Свердловской области. В течение двух лет проходил службу в Свердловской области, трудился в правоохранительных органах на железной дороге, после — в должности участкового, затем был командирован на Северный Кавказ.