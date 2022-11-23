Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о премии «Мы рядом. Доброе дело»

В этом году на премию могут рассчитывать жители Московского региона, находящиеся на передовой, участвующие в специальной военной операции или работающие на победу в тылу, пишет newizv.ru.
Власти региона посчитали правильным посвятить ставшую уже традиционной премию теме специальной военной операции. В 2022 году все заявки будут приниматься в единственной категории – «Доброе дело». Эксперты определят 120 призеров, которым достанется по 500 000 рублей, заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев.
По традиции заявку соискателя премии может подать любой житель региона. Он должен быть совершеннолетним гражданином РФ и иметь регистрацию в Подмосковье. Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо подать заявку в течение семи суток с начала кампании.
Жюри уже определено. Среди судей можно видеть народного артиста России Николая Баскова, главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, известного журналиста Андрея Медведева, кардиохирурга Лео Бокерию, олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира по гимнастике Никиту Нагорного, саксофониста-виртуоза, народного артиста России Игоря Бутмана.
Каждый может сам выдвинуть свою кандидатуру. Также это доступно заявителю – законному представителю или родственнику, группе лиц в составе не менее пяти человек или руководителю организации. Критериями оценки проекта станут личный вклад участника в поддержку спецоперации и его значимость для региона и (или) РФ. Максимальное число лауреатов составит 120 человек. Сумма каждой премии – полмиллиона рублей. Общий призовой фонд в этом году составляет 60 000 000 рублей.
Более подробно о сроках, этапах и условиях участия указаны на официальном сайте премии.
Премия проводится с 2013 года. Идея ее учреждения принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву. За прошедшие годы лауреатами премии оказались свыше 13 000 жителей Подмосковья. За это время удалось реализовать немало важных и актуальных предложений граждан.