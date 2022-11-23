Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о премии «Мы рядом. Доброе дело»

Каждый может сам выдвинуть свою кандидатуру. Также это доступно заявителю – законному представителю или родственнику, группе лиц в составе не менее пяти человек или руководителю организации. Критериями оценки проекта станут личный вклад участника в поддержку спецоперации и его значимость для региона и (или) РФ. Максимальное число лауреатов составит 120 человек. Сумма каждой премии – полмиллиона рублей. Общий призовой фонд в этом году составляет 60 000 000 рублей.