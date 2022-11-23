Из-за неисправных электроприборов два частных дома сгорели в Нижнем Тагиле

Первый пожар случился в 05:42 в четырехквартирном доме на улице Сибирская. По предварительной информации, всю ночь в помещении работал обогреватель. В какой-то момент произошло замыкание, когда оборудование оставили без присмотра. Электроприбор загорелся, а затем пламя перекинулось на шторы. Хозяин жилья не смог самостоятельно потушить возгорание. Он покинул помещение, сообщили в Отделении надзорной деятельности.