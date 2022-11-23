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Из-за неисправных электроприборов два частных дома сгорели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 07:19
Фото: Отдел надзорной деятельности
Два частных дома сгорели в Нижнем Тагиле утром 22 ноября. Причиной в обоих случаях стали электрические приборы.

Первый пожар случился в 05:42 в четырехквартирном доме на улице Сибирская. По предварительной информации, всю ночь в помещении работал обогреватель. В какой-то момент произошло замыкание, когда оборудование оставили без присмотра. Электроприбор загорелся, а затем пламя перекинулось на шторы. Хозяин жилья не смог самостоятельно потушить возгорание. Он покинул помещение, сообщили в Отделении надзорной деятельности.

В результате площадь пожара составила 70 квадратных метров. В квартире повреждены перегородки, чердачное перекрытие одной из квартир и кровля дома. Дознаватели на данный момент проводят проверку.

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Фото: Отдел надзорной деятельности
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В 09:52 на улице Бригадная случилось еще одно возгорание в частном доме. Во время пожара в доме находился владелец. Мужчина рассказал, что увидел в районе потолка пламя и выбежал на улицу.

В пожарную охрану обратилась соседка. Она заметила, что из-под крыши на соседнем участке идет дым. В результате были повреждены кровля, чердачное перекрытие, стены, а также имущество внутри дома. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Предполагаемой причиной является аварийный режим работы электрооборудования.

Всего в тушении участвовали 4 единицы спецтехники, а также 12 человек личного состава. По факту произошедшего также проводится проверка.

Фото: Отдел надзорной деятельности
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#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Возгорание
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