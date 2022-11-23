Китайская делегация осмотрела производственные мощности ПЦБК в Пермском крае

Издание properm.ru пишет, представителям китайских предприятий показали гидроразбиватель макулатуры, картоноделательную машину КДМ-3, работающую полностью на вторичном сырье, а также пультовую управления и склад, где хранится готовая продукция.
В картонно-бумажном цехе ЦБК делегации из Китайской народной республики показали две машины: картоноделательную — КДМ-1 и бумагоделательную — БДМ-2, которые ранее были модернизированы. Зарубежным гостям рассказали об оборудовании и проектах по его модернизации. Одной из целей Пермской целлюлозно-бумажной компании является наращивание выпуска продукции высокого качества при увеличении скорости выхода бумажного и картонного полотна до 800 метров в минуту. При этом компания уделяет повышенное внимание снижению воздействия на окружающую среду.
По словам главы технологической компании «Юнь Чоу» Шэн Личжуна, Пермская ЦБК активно модернизирует производство. Он отметил, что оборудование, произведенное в Европе, можно заменить на аналоги китайского производства.
«Задача нашего визита — ознакомиться с производством и рассказать технической команде предприятия о наших предложениях. У нас с ПЦБК уже есть опыт реализации совместных проектов, поставки оборудования, в планах — продолжать сотрудничество», — рассказал Шэн Личжун.
Работа Пермской целлюлозно-бумажной компании с «ЮньЧоу» АРВМ началась еще в конце прошлого года — предприятия заключили дистрибьюторское соглашение на поставку ролевой продукции. ПЦБК поставила в КНР уже несколько партий продукции.
По мнению главы ПЦБК Юрия Маркова, у рынка КНР большой потенциал. Он отметил, что китайские партнеры компании предъявляют высокие требования к качеству продукции и Пермская ЦБК их выполняет. В текущем году экспорт продукции компании в Китай вырос в три с половиной раза, а в целом увеличился на семьдесят процентов.
Также ПЦБК в Китае закупила некоторое оборудование. В марте следующего года компания планирует установить напорный ящик китайского производства при модернизации БДМ-2.