Китайская делегация осмотрела производственные мощности ПЦБК в Пермском крае

В картонно-бумажном цехе ЦБК делегации из Китайской народной республики показали две машины: картоноделательную — КДМ-1 и бумагоделательную — БДМ-2, которые ранее были модернизированы. Зарубежным гостям рассказали об оборудовании и проектах по его модернизации. Одной из целей Пермской целлюлозно-бумажной компании является наращивание выпуска продукции высокого качества при увеличении скорости выхода бумажного и картонного полотна до 800 метров в минуту. При этом компания уделяет повышенное внимание снижению воздействия на окружающую среду.