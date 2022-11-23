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Комиссия по освоению лесов появится в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:58
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле утвердили состав экспертной комиссии по проведению экспертизы проекта освоения лесов.

Данная экспертная комиссия была создана для сохранения лесов, в том числе посредством их охраны, защиты, воспроизводства, лесоразведения, а также использования.

Постановлением, которое подписал мэр Нижнего Тагила, утвержден состав экспертной комиссии, а также ее положение. Комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов комиссии.

Председателем комиссии является заместитель мэра Нижнего Тагила Копысов Егор Владимирович. Заместителем председателя назначена начальник отдела по экологии
и природопользованию мэрии Носовская Лариса Валерьевна, а секретарем комиссии - главный специалист отдела по экологии и природопользованию мэрии Орлова Татьяна Михайловна. В число членов комиссии входит еще 4 человека.

Основной формой работы комиссии, согласно постановлению, являются заседания. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее половины ее членов.

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Свои решения члены комиссии должны оформлять в виде протокола заседания и заключения по результатам экспертизы. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50% ее членов.

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