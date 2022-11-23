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Куда жаловаться на отсутствие выплат мобилизованным в Свердловской области

Сегодня, 07:21
Фото: 1MI
Родственники мобилизованных или военные (участники спецоперации ВС РФ на Украине) из России (в частности — из Свердловской области) могут сообщить о проблеме с получением льготных выплат через цифровой сервис «Госуслуги».
Жители Нижнего Тагила могут обжаловать повестку на Госуслугах
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Проинформировать можно об отсутствии федеральной или региональной поддержки. Оставлять сообщение могут и близкие мобилизованных, и сами военнообязанные, добровольцы, контрактники или демобилизованные.

После получения обращения оно будет автоматически передано сервисом в Минцифры. Сообщение рассмотрят в течение 7 дней с момента получения.

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Кроме того, в Свердловской области продолжает действовать горячая линия по теме частичной мобилизации: 8−800−101−9111. Об ошибках, допущенных при проведении мобилизационных мероприятий, также следует рассказать редакции TagilCity.ru по номеру: +79655104242.

#Анна Варнакина#Свердловская область#Частичная мобилизация в России#Общество#Военные#Деньги#Выплата
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