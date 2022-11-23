Куда жаловаться на отсутствие выплат мобилизованным в Свердловской области

Родственники мобилизованных или военные (участники спецоперации ВС РФ на Украине) из России (в частности — из Свердловской области) могут сообщить о проблеме с получением льготных выплат через цифровой сервис «Госуслуги».

Сюжет Частичная мобилизация в России