Куда жаловаться на отсутствие выплат мобилизованным в Свердловской области

Проинформировать можно об отсутствии федеральной или региональной поддержки. Оставлять сообщение могут и близкие мобилизованных, и сами военнообязанные, добровольцы, контрактники или демобилизованные.
После получения обращения оно будет автоматически передано сервисом в Минцифры. Сообщение рассмотрят в течение 7 дней с момента получения.
Кроме того, в Свердловской области продолжает действовать горячая линия по теме частичной мобилизации: 8−800−101−9111. Об ошибках, допущенных при проведении мобилизационных мероприятий, также следует рассказать редакции TagilCity.ru по номеру: +79655104242.