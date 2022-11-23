Медики из Нижнего Тагила получили премии главы региона в сфере здравоохранения

Премия главы региона в сфере здравоохранения была присуждена 66 медработникам в 10 номинациях. Среди них — «На переднем крае», «За работу в экстремальных условиях», «У истоков жизни», а также другие, сообщает департамент информационной политики.
В категории «На переднем крае» лауреатом премии II степени стала Ольга Формулевич – она работает фельдшером горбольницы №4 Нижнего Тагила. Лауреатом III степени стала Татьяна Полубенко. Она трудится в должности врача-терапевта, а также участкового врача Демидовской больницы в Нижнем Тагиле.
Напомним, что премии для работников медицинской сферы утвердил сам Евгений Куйвашев весной 2021-го года.